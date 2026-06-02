Igra chefova

Može li Mato sam izboriti polufinale? Chef Stiven nema sumnji: 'Ne bojim se, pobijedit će danas'

Večeras je u 'Igri chefova' na redu posljednja borba timova, a preostali natjecatelji prilično su emotivni što show uskoro završava. Kandidate čeka poseban zadatak jer kuhaju za ljude koji su obilježili njihov život i koji su njihova najveća podrška - njihove obitelji

02.06.2026 11:15

Korak prije polufinala. Ovo je zadnji put da kuhamo zajedno pa neka bude bal!" kaže Valentina, a njezin mentor Tibor uvjeren je u dobar rezultat sivog tima. Kad pogledam brojčano stanje, dobra je atmosfera", poručuje ponosan što su Valentina, Daniel i Toni ušli u top šest.

Mi smo lagani ko pero", kaže chef Toni za svoje dečke Bartola i Ivana te dodaje da je i kod njih atmosfera super dok je Stiven posve siguran u svog jedinog igrača Matu. Jedan, ali vrijedan. Uopće se ne bojim za njega danas i mislim da će pobijediti", jasan je chef crvenih.

Mato, Igra chefova FOTO: RTL

Hvala mu što vjeruje u moju pobjedu danas, to mi je dodatna motivacija. Znam koliko mogu i znam što radim", kaže Mato koji ima još jedan hendikep - nitko od njegovih bližnjih nije mogao doći u emisiju! No on se ne da tako lako obeshrabriti. Kuhat ću danas za njih kao da su tu", obećava.

Igra chefova FOTO: RTL

Iznimna mi je čast kuhati za obitelj, uzbuđenje je na vrhuncu. Bit će sigurno i suza i jedva ih čekam zagrliti", kaže Valentina, a i chefu Toniju sviđa se ovaj zadatak. Danas kuhamo za obitelj, za osobe koje najviše voliš, to i je najljepše. Oni i jesu najjači kritičari, ali nisu najteža publika", kaže.

U sivom timu Toni je preuzeo ulogu vođe i dao ideju za jelo, Bartol i Ivan odmah su se složili oko svega, a Mato ovisi sam o sebi pa kaže: Imam potpunu kontrolu i moja je zadnja u kuhinji."

Igra chefova FOTO: RTL

Iza nas je mjesec dana rada i truda tako da im čestitam svima i tko god danas ispadne - šteta, svi su zaslužili ići u finale", kaže chef Toni, no tko će danas napustiti show - ne propustite pogledati večeras od 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

Daniel iz 'Igre chefova' za RTL.hr priznao: 'Teško da ću biti u finalu, mislim da ima boljih igrača'

Igra chefova

Ivan iz 'Igre chefova' za RTL.hr iskreno poručio: 'Jako, jako želim pobijediti'

