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Igra chefova

Nakon današnjeg izazova u 'Igri chefova' ostaje top deset kandidata: 'Najneizvjesnije eliminacije dosad!'

Novi tjedan u napetoj 'Igri chefova' započet će izazovom pripreme jela s divljači i šumskim namirnicama za lovce i lovkinje iz udruge 'Sokol Donji Miholjac' te udruge 'Zec Četekovac'. Timovi neće imati vremena za dogovor već će na Marijanin znak pohrliti po svoje namirnice i baciti se na pripremu, usput se konzultirajući o jelima koja će pripremati

RTL.hr
18.05.2026 14:36

Kad god sam bio u nekom lovačkom domu jeo sam neki gulaš. Naravno, ne možemo u sat vremena napraviti dobar gulaš, ali možemo rekreirati te okuse koji su nam svima poznati", najavit će chef Tibor i za svoj tim dodati: Uvijek u kuhinji treba neko vrijeme da ljudi nauče raditi jedni s drugima. Shvatili su koliko tko može i da u ovim izazovima više nije poanta dokazati se individualno nego kao tim."

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Atmosfera je tu, kuha se dobro, sluša se dobro. Sretni su što izvodimo, kako komuniciramo i mislim da se apsolutno nemamo čega sramiti", reći će chef Stiven, a Daniel iz sivog tima zaključiti: Svi smo jako dobro to odradili i vidjet ćemo kako će nam presuditi lovci."

Lovci će ostati oduševljeni posluženim jelama. Okusi su fantastični i nemam zamjerke nikakve", reći će jedna lovkinja, njen kolega dodati: Meso je mekano kao duša" te svi zajedno zaključiti kako su timovi ispunili njihova očekivanja. Ipak, glasati mogu samo za jedno od tri poslužena jela.

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Eliminacijski izazov danas će biti priprema jela na planinarenju - kandidati će pripremati jelo isključivo s onim namirnicama koje se nalaze u njihovim ruksacima, poput kobasice, pancete, graha, slanutka, luka i sličnih namirnica dobro poznatih planinarima i kamperima. Nema fine dininga, nema glamura, u prirodi smo i kuhamo", komentirat će jedan kandidat, zadovoljan zadatkom.

Kako u showu ostaje sve manje kandidata, trojici chefova mentora postaje sve teže odabrati najslabije jelo pa će Stiven komentirati: Sve u svemu - svi su sasvim dobro napravili, neki su bili kreativniji, to se vidi, a neki su bili kao malo lošiji, ali i to lošije - nije loše."

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Danas ne bih volio ispasti, a i sve nam je teže, baš smo ekipa postali i teško je gledati bilo koga da odlazi", reći će jedan od kandidata, a drugi dodati: Najneizvjesnije eliminacije dosad!"

Tko će ući u top deset - ne propustite u novoj epizodi 'Igre chefova' od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

igra chefova
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