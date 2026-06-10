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Igra chefova

Nakon Matine pobjede u 'Igri chefova' društvene mreže eksplodirale: 'Svaka čast, kapa do poda'

Mato je odnio pobjedu u 'Igri chefova'

RTL.hr
10.06.2026 12:00

Nakon finalne epizode 'Igre chefova' društvene mreže preplavile su čestitke i poruke podrške pobjedniku Mati. Gledatelji su složni u ocjeni da je njegova pobjeda bila zaslužena te su istaknuli kako je tijekom cijele sezone pokazivao najviše.

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Među brojnim komentarima posebno su se izdvojili oni koji su naglasili njegovu konstantnu kvalitetu i trud. "Mato je uvijek bio najbolji i zasluženo je pobijedio", napisao je jedan gledatelj, dok je drugi kratko zaključio: "Očekivano".

Mnogi nisu skrivali oduševljenje ishodom finala. "Čestitke bravo, baš mi je drago za njega", poručio je jedan pratitelj emisije, a nizale su se i pohvale na račun cijelog projekta. "Svaka čast, kapa do poda. Predivna emisija bravo za sve", stoji u jednom od komentara.

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Posebnu pozornost privukla je i poruka koja je aludirala na Matinu povezanost s mentorom Stivenom Vunićem: "Sjever i jug....Stiven ponosan!"

Sudeći prema reakcijama na društvenim mrežama, gledatelji su zadovoljni raspletom sezone te smatraju da je Mato zasluženo ponio titulu pobjednika 'Igre chefova'.

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