Nakon Matine pobjede u 'Igri chefova' društvene mreže eksplodirale: 'Svaka čast, kapa do poda'

Nakon finalne epizode 'Igre chefova' društvene mreže preplavile su čestitke i poruke podrške pobjedniku Mati . Gledatelji su složni u ocjeni da je njegova pobjeda bila zaslužena te su istaknuli kako je tijekom cijele sezone pokazivao najviše.

Među brojnim komentarima posebno su se izdvojili oni koji su naglasili njegovu konstantnu kvalitetu i trud. "Mato je uvijek bio najbolji i zasluženo je pobijedio", napisao je jedan gledatelj, dok je drugi kratko zaključio: "Očekivano".

Mnogi nisu skrivali oduševljenje ishodom finala. "Čestitke bravo, baš mi je drago za njega", poručio je jedan pratitelj emisije, a nizale su se i pohvale na račun cijelog projekta. "Svaka čast, kapa do poda. Predivna emisija bravo za sve", stoji u jednom od komentara.