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Igra chefova

Nakon pobjede podigao je chefa Stivena: Matine emocije obilježile su finale 'Igre chefova'

S ukupno 83 boda, pobjedu u 'Igri chefova' je odnio Mato

RTL.hr
10.06.2026 00:00

Reakcija inače staloženog i ozbiljnog chefa iznenadila je mnoge. U trenutku proglašenja, Mato je pao na pod, shrvan emocijama, dok su mu kolege prilazili u zagrljaj. "Jedino što me iznenadilo kod njega je to što je on uvijek bio najozbiljniji među nama, povučeniji, i onda ga vidim na podu. Očito mu je to izrazito puno značilo", komentirao je Daniel.

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Sam pobjednik nije krio koliko mu ova titula znači. "Nadao sam se ovome jako. Želio sam to i izgleda da je želja presudila. Ovo je jako, jako bitan gol u mom životu. Dokazao sam sebi da vrijedim na kraju i to je najbitnije", izjavio je emotivni Mato nakon pobjede.

Mato je nakon proglašenja zagrlio pa podigao chefa Stivena.

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Igra chefova

Pobjednik 'Igre chefova' Mato za RTL.hr: 'Pobjedu posvećujem supruzi i svoja dva sina. Oni su me vodili kroz show'

Igra chefova

Nitko nije očekivao ovakvu reakciju: Mato pao na pod kada je proglašen pobjednikom 'Igre chefova'

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