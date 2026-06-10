Nakon pobjede podigao je chefa Stivena: Matine emocije obilježile su finale 'Igre chefova'

Reakcija inače staloženog i ozbiljnog chefa iznenadila je mnoge. U trenutku proglašenja, Mato je pao na pod, shrvan emocijama, dok su mu kolege prilazili u zagrljaj. "Jedino što me iznenadilo kod njega je to što je on uvijek bio najozbiljniji među nama, povučeniji, i onda ga vidim na podu. Očito mu je to izrazito puno značilo", komentirao je Daniel.

Sam pobjednik nije krio koliko mu ova titula znači. "Nadao sam se ovome jako. Želio sam to i izgleda da je želja presudila. Ovo je jako, jako bitan gol u mom životu. Dokazao sam sebi da vrijedim na kraju i to je najbitnije", izjavio je emotivni Mato nakon pobjede.

Mato je nakon proglašenja zagrlio pa podigao chefa Stivena.

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