Nakon slatke pobjede, sivi tim vraća Dejana u 'Igru chefova'

Njezina pobjeda nije donijela samo osobnu satisfakciju, već i moćnu nagradu za cijeli sivi tim: priliku da vrate jednog od prethodno eliminiranih natjecatelja natrag u igru. Uslijedila je teška, ali na kraju jednoglasna odluka.

Iako je pobjeda bila Valentinina, odluka o povratniku donesena je timski. U kombinacijama su se našla brojna poznata lica, od Marije i Luke do Marija, no jedno se ime stalno vraćalo u razgovor - Dejan.

Na kraju je Valentina presjekla i rekla: "Ajde, neka bude Dejan." S time su se složili i ostali, vjerujući da je upravo on karika koja im nedostaje.

Osim kulinarskih vještina, tim je u obzir uzeo i kako će se novi član uklopiti u postojeću dinamiku. Smatraju da je Dejan osoba koja će donijeti pozitivnu energiju i ojačati ih u nadolazećim izazovima. Šef Tibor je kroz smijeh dodao još jedan, pomalo neobičan razlog zašto je Dejan idealan kandidat. "Dejan će se jako dobro uklopiti u tim jer nema kose, ima bradu", našalio se, aludirajući na vizualni identitet muškog dijela sivog tima.

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