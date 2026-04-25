Nakon što je oduševio žiri 'Igre chefova', Daniel za RTL.hr otkrio: 'Uvijek sam pratio što baka radi za štednjakom'

Zagrebački chef Daniel Bjelan, profesionalni kuhar s neobičnim karijernim putem, predstavio se javnosti u showu 'Igra chefova' i svojim jelom demonstrirao tehničku potkovanost i znanje stečeno na drugom kraju svijeta. Iako je po struci ekonomist, Bjelan se s 24 godine prekvalificirao i posvetio svojoj pravoj strasti - kuhanju, a njegovo iskustvo i mirnoća odmah su privukli pažnju stručnog žirija

Zagrebački chef Daniel Bjelan odlučio je zamijeniti svijet brojki i financija za kreativni kaos kuhinje, a sada svoju vještinu i ambiciju stavlja na kušnju sudjelovanjem u popularnom reality showu 'Igra chefova'.

S brojeva na tanjure

Iako ga danas poznajemo kao predanog kuhara, Danielov profesionalni put započeo je u sasvim drugom smjeru. Po zanimanju je, naime, nekadašnji ekonomist. Odluka da napusti sigurnost uredskog posla i posveti se kulinarstvu svjedoči o velikoj strasti i hrabrosti, a upravo tu strast sada želi pokazati široj publici.

Daniel ističe kako je njegova prijava na show bila motivirana željom za stjecanjem jedinstvenog iskustva. Kuhanje pred kamerama, strogim žirijem i ostatkom tima za njega predstavlja izazov koji rado prihvaća, ali i priliku za učenje i napredak. Osim stjecanja novih znanja, Daniel u sudjelovanju vidi i konkretnu poslovnu priliku. Njegov dugoročni cilj je izgraditi karijeru privatnog kuhara. "Vidio sam ovo kao priliku da se promoviram u smjeru privatnog kuhara, što jednog dana želim postati", objašnjava Daniel za RTL.hr.

Jelo s potpisom za prolazak dalje

Za svoj prvi nastup pred kamerama i strogim žirijem, Daniel je pripremio kompleksan i elegantan tanjur. Predstavio se s pačjim prsima, posluženim uz kremasti pire od celera. Kako bi jelu dodao svježinu i različite teksture, poslužio je i bulgur s osvježavajućim notama citrusa i nara, a sve je zaokružio bogatom redukcijom porta. Ovaj promišljeni odabir pokazao se kao pun pogodak.

Kako je sam objasnio, odabir jela nije bio slučajan. "To jelo sam odabrao iz razloga što kroz njega mogu prikazati neke tehnike koje sam savladao u svojoj karijeri", istaknuo je Daniel. Posebno je htio demonstrirati vještinu obrade proteina na tavi, u ovom slučaju savršeno pečenih pačjih prsa, ali i pripremu kreme od povrća koja jelu daje baršunastu teksturu. Osvježavajući bulgur, prema njegovim riječima, bio je tu da "digne jelo na malo viši nivo".

Pohvale koje daju vjetar u leđa

Trud i znanje uloženi u pripremu tanjura prepoznao je i žiri. Daniel nije krio oduševljenje njihovom reakcijom, istaknuvši kako je sve prošlo i bolje nego što se nadao. "Prva audicija je prošla jako dobro, bolje od očekivanog", podijelio je svoje dojmove. Priznao je kako su ga posebno obradovale povratne informacije sudaca. "Dobio sam jako pozitivne komentare od žirija, što me jako veseli", zaključio je, jasno dajući do znanja da mu pohvale stručnjaka mnogo znače na početku ovog izazovnog kulinarskog putovanja.

Iako se predstavio složenim jelom i jasnom ambicijom da izgradi karijeru privatnog kuhara, korijeni njegove ljubavi prema gastronomiji sežu duboko u djetinjstvo, u toplinu obiteljskog doma i kuhinju njegove bake.

Prvi recepti s mirisom djetinjstva

Daniel se prisjeća kako je njegova kulinarska priča započela puno jednostavnije. Nije to bilo u restoranskoj kuhinji pod neonskim svjetlima, već uz baku koja ga je čuvala dok su roditelji radili. Upravo su ti trenuci, ispunjeni mirisima domaćih jela, u njemu probudili strast koja će mu kasnije definirati životni put. "Ljubav prema kuhanju se rodila još od malih nogu", ispričao je Daniel. Priznaje kako je, umjesto igre, radije znatiželjno promatrao svaki bakin pokret za štednjakom. Pažljivo je pratio što radi, upijao znanje i, kako kaže, "pokušavao naučiti kroz to njeno iskustvo". Nakon što je na audiciji oduševio svojim jelom, Bjelan s optimizmom ulazi u daljnje natjecanje, a otkrio je i kakva atmosfera vlada iza kamera.

Strogi, ali pravedni suci