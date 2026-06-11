Nakon što su 'Divlje pčele' otišle na pauzu, Lidija Kordić razveselila fanove fotkama sa seta: 'Sestrice najdraže'

Nakon pauze od društvenih mreža, Lidija iz 'Divljih pčela' podijelila je kolaž fotografija koje pružaju rijedak uvid u njen dinamičan život, spajajući glamur crvenog tepiha s opuštenim kućnim trenucima. "Zaboravila sam kako se objavljuju postovi", napisala je glumica u šali, najavljujući niz "throwback" trenutaka.

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Objava, opisana kao "momenti momenti momenti", vodi pratitelje na putovanje kroz različite aspekte glumičina života. S jedne strane, tu su "fensi šmensi" prizori s crvenog tepiha Sarajevo Film Festivala, gdje Lidija pozira u raskošnoj, svijetloplavoj haljini.

Lidija je podijelila i fotografije sa seta 'Divljih pčela'. "Sestrice najdraže", poručila je Lidija uz fotke sa svojim televizijskim sestrama.