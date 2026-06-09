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Igra chefova

Napetost u finalu 'Igre chefova'! Mato planuo na Bartola zbog miksera: 'Pun mi je kufer toga'

U uzavreloj atmosferi velikog finala kulinarskog showa 'Igra chefova', trojica najboljih kuhara sezone, Mato, Toni i Bartol, ušli su u posljednju i najzahtjevniju bitku za titulu pobjednika i nagradu od 25.000 eura. Pred njima je bio maratonski izazov: u samo četiri sata pripremiti jelovnik od četiri slijeda za desetero ljudi, i to ne bilo koga, već za žiri sastavljen od ikona regionalne gastronomske scene. Kako bi zadatak bio još teži, pomoć su im pružale brigade sastavljene od bivših natjecatelja, a upravo su prvi trenuci kuhanja pokazali kako se timovi i njihovi lideri nose s ogromnim pritiskom

RTL.hr
09.06.2026 22:30

Prije nego što su upalili štednjake, finalisti su morali donijeti ključnu stratešku odluku - odabrati po tri pomoćnika iz redova bivših kolega.

Borba za resurse i prvi sukobi

Čim je vrijeme krenulo, kuhinja se pretvorila u košnicu. Tempo je bio brz, a s njim je rasla i napetost. Ograničeni resursi brzo su postali izvor prvih trzavica. U središtu sukoba našao se kuhinjski mikser, ključan uređaj za pripremu više komponenti. Matin tim optužio je Bartolov da su im uzeli mikser s radne jedinice. "Prestanite nam uzimati stvari s radne jedinice jer mikser treba i nama. Bilo mi je pun kufer toga", povisio je ton Mato, pokazujući da u finalu nema mjesta za popuštanje.

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Bartol je objasnio kako dijeljenje opreme poput "shock freezera" i miksera stvara logističke probleme. "Svi koristimo jedan te isti... tu šteka, mora se prati ovo, ono, što se moramo ukalkulirati u naša jela, što ne uspijeva baš uvijek", priznao je. Ova borba za aparate pokazala je koliko je dobra organizacija ključna u utrci s vremenom.

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igra chefova
Igra chefova

Mato je pobjednik 'Igre chefova'!

Igra chefova

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