Napetost u finalu 'Igre chefova'! Mato planuo na Bartola zbog miksera: 'Pun mi je kufer toga'

Prije nego što su upalili štednjake, finalisti su morali donijeti ključnu stratešku odluku - odabrati po tri pomoćnika iz redova bivših kolega.
Borba za resurse i prvi sukobi
Čim je vrijeme krenulo, kuhinja se pretvorila u košnicu. Tempo je bio brz, a s njim je rasla i napetost. Ograničeni resursi brzo su postali izvor prvih trzavica. U središtu sukoba našao se kuhinjski mikser, ključan uređaj za pripremu više komponenti. Matin tim optužio je Bartolov da su im uzeli mikser s radne jedinice. "Prestanite nam uzimati stvari s radne jedinice jer mikser treba i nama. Bilo mi je pun kufer toga", povisio je ton Mato, pokazujući da u finalu nema mjesta za popuštanje.
Bartol je objasnio kako dijeljenje opreme poput "shock freezera" i miksera stvara logističke probleme. "Svi koristimo jedan te isti... tu šteka, mora se prati ovo, ono, što se moramo ukalkulirati u naša jela, što ne uspijeva baš uvijek", priznao je. Ova borba za aparate pokazala je koliko je dobra organizacija ključna u utrci s vremenom.
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