Napetost u finalu 'Igre chefova'! Mato planuo na Bartola zbog miksera: 'Pun mi je kufer toga'

U uzavreloj atmosferi velikog finala kulinarskog showa 'Igra chefova', trojica najboljih kuhara sezone, Mato, Toni i Bartol, ušli su u posljednju i najzahtjevniju bitku za titulu pobjednika i nagradu od 25.000 eura. Pred njima je bio maratonski izazov: u samo četiri sata pripremiti jelovnik od četiri slijeda za desetero ljudi, i to ne bilo koga, već za žiri sastavljen od ikona regionalne gastronomske scene. Kako bi zadatak bio još teži, pomoć su im pružale brigade sastavljene od bivših natjecatelja, a upravo su prvi trenuci kuhanja pokazali kako se timovi i njihovi lideri nose s ogromnim pritiskom