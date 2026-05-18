'Napokon!': Nakon niza poraza, sivi tim napokon slavio u 'Igri chefova'

Atmosfera je od samog početka bila napeta. Timovi su se našli pred smočnicom prepunom šumskih delicija - od srnetine, veprovine i jelena do medvjeđeg luka, gljiva i divljih bobica. Pravila su bila surova: "tko prvi, njegovo". Svake namirnice bilo je dovoljno samo za jedan tim, što je izazvalo pravu pomutnju i utrku za najboljim komadima mesa. Bez vremena za dogovor, strategije su se stvarale u hodu, a snalažljivost i brzina bili su ključni.

Gosti, članovi lovačkih udruga "Sokol", "Zec" i "Kobac", imali su zahtjevna nepca i velika očekivanja. Nakon kušanja tri različita jela, presuda je bila jednoglasna. Sivi tim, koji je pripremio savršeno pečen file srne s umakom od gulaša i lovačkim knedlama, odnio je svoju prvu pobjedu u natjecanju. "Napokon! Svjetlo na kraju tunela", komentirala je vidno uzbuđena Valentina, dok je njihov mentor Tibor s ponosom istaknuo kako su pogodili okuse i zasluženo slavili. Plavi i crveni tim, unatoč velikom trudu, nisu uspjeli impresionirati lovce te su se našli u eliminacijskom izazovu.

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