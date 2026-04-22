Igra chefova

Natjecatelj 'Igre chefova' Ivan za RTL.hr: 'Moja kompetentnost i sreća će odlučiti dokle ću dogurati'

U novu sezonu popularne kulinarske emisije 'Igra chefova' ulazi Ivan Kapitanić, 41-godišnji profesionalni kuhar iz Malog Lošinja koji je svojim jelom već na audiciji ostavio snažan dojam na žiri

RTL.hr
22.04.2026 15:00

Iako je rodom iz Donjeg Miholjca u Slavoniji, Ivan je u svom kuhanju u 'Igri chefova' pokazao kako se vješto mogu spojiti utjecaji različitih hrvatskih regija.

Spoj zavičaja na tanjuru

Na intenzivnoj audiciji, kojom je bio iznimno zadovoljan, Ivan je chefovima pripremio jelo koje odražava njegovu kulinarsku filozofiju - roladu od zeca s kremom od graha i špinata, posluženu s domaćim kobasicama. Kako je sam objasnio, u svom profesionalnom radu voli kombinirati okuse zavičaja u kojem živi s namirnicama koje su mu tamo dostupne.

Ivan, Igra chefova
Ivan, Igra chefova FOTO: RTL

"Volim iskorištavati namirnice koje tamo nađem, tako da sam spojio namirnice koje su nam dostupne, a glavni proteinski namirnica je bio zec", pojasnio je Ivan, dodajući kako je za svoj nastup dobio "stvarno lijepe komentare od šefova".

Ivan, Igra chefova
Ivan, Igra chefova FOTO: RTL

Ljubav prema kuhanju koja traje od djetinjstva

Ivanova strast prema kuhanju nije novijeg datuma. Kako kaže, razvila se još u ranom djetinjstvu, dok je s divljenjem promatrao kulinarske vještine svoje majke i bake. Ta rana fascinacija svijetu gastronomije odredila je njegov životni put.

"Uvijek se to nekako proteže kroz gledanje mame i bake", prisjetio se. "Ja sam nekako oduvijek znao što želim i s čime se točno želim baviti, a to je bilo kuhanje i kuharstvo", odlučno tvrdi Ivan, koji je svoju dječju znatiželju pretvorio u uspješnu karijeru.

Toni, Ivan, Igra chefova
Toni, Ivan, Igra chefova FOTO: RTL

Kuhar koji igra po pravilima

Kada govori o svom pristupu radu, Ivan se opisuje kao osoba koja poštuje temelje struke. "Kao kuhar bih se opisao kao osoba koja voli igrati i kuhati po pravilima i to me vodi kroz cijelu moju karijeru", ističe.

U natjecanje ulazi s jasnim očekivanjima - želi proširiti svoja znanja i naučiti nove vještine od iskusnih chefova. "Moja očekivanja su da nešto dobro naučimo, da vidimo neke nove tehnike, nešto što možemo vidjeti od šefova na neki drugačiji način", rekao je.

Svjestan je izazova koji ga čekaju, no s optimizmom gleda na budućnost u showu. Uspjeh, kako kaže, ovisit će o kombinaciji vještine i sreće. "Nadam se da ću uspjeti riješiti sve zadatke koji će biti pred nama. Moja kompetentnost i sreća će odlučiti dokle ću dogurati", zaključio je Ivan.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

