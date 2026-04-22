Natjecatelj 'Igre chefova' Ivan za RTL.hr: 'Moja kompetentnost i sreća će odlučiti dokle ću dogurati'

U novu sezonu popularne kulinarske emisije 'Igra chefova' ulazi Ivan Kapitanić, 41-godišnji profesionalni kuhar iz Malog Lošinja koji je svojim jelom već na audiciji ostavio snažan dojam na žiri

Iako je rodom iz Donjeg Miholjca u Slavoniji, Ivan je u svom kuhanju u 'Igri chefova' pokazao kako se vješto mogu spojiti utjecaji različitih hrvatskih regija.

Spoj zavičaja na tanjuru

Na intenzivnoj audiciji, kojom je bio iznimno zadovoljan, Ivan je chefovima pripremio jelo koje odražava njegovu kulinarsku filozofiju - roladu od zeca s kremom od graha i špinata, posluženu s domaćim kobasicama. Kako je sam objasnio, u svom profesionalnom radu voli kombinirati okuse zavičaja u kojem živi s namirnicama koje su mu tamo dostupne.

"Volim iskorištavati namirnice koje tamo nađem, tako da sam spojio namirnice koje su nam dostupne, a glavni proteinski namirnica je bio zec", pojasnio je Ivan, dodajući kako je za svoj nastup dobio "stvarno lijepe komentare od šefova".

Ljubav prema kuhanju koja traje od djetinjstva

Ivanova strast prema kuhanju nije novijeg datuma. Kako kaže, razvila se još u ranom djetinjstvu, dok je s divljenjem promatrao kulinarske vještine svoje majke i bake. Ta rana fascinacija svijetu gastronomije odredila je njegov životni put. "Uvijek se to nekako proteže kroz gledanje mame i bake", prisjetio se. "Ja sam nekako oduvijek znao što želim i s čime se točno želim baviti, a to je bilo kuhanje i kuharstvo", odlučno tvrdi Ivan, koji je svoju dječju znatiželju pretvorio u uspješnu karijeru.

Kuhar koji igra po pravilima