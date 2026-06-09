Ne propustite veliko finale 'Igre chefova' večeras na RTL-u: Tko će osvojiti 25.000 eura?

Nakon brojnih izazova, neočekivanih obrata i emocionalnih trenutaka, večeras stiže veliko finale 'Igre chefova'. Pred gledateljima RTL-a posljednji je čin kulinarskog natjecanja u kojem će se za pobjedu boriti Toni, Bartol i Mato, trojica kandidata koji su tijekom sezone pokazali najviše znanja, kreativnosti i snalažljivosti u kuhinji.
Svaki od finalista do završnice je stigao svojim putem, svladavajući zahtjevne zadatke i osvajajući povjerenje mentora. No večeras više nema mjesta za pogreške. Pred njima je posljednji izazov koji će odlučiti tko je najbolji među najboljima.
Osim prestižne titule pobjednika prve sezone Igre chefova, ulog je i više nego vrijedan – 25.000 eura. Upravo zato finalna večer donosi dodatnu dozu pritiska, ali i priliku da kandidati pokažu sve što su naučili tijekom natjecanja.
Hoće li pobjedu odnijeti Toni, Bartol ili Mato, doznat ćemo večeras u velikom finalu koje će zaključiti sezonu ispunjenu vrhunskim jelima, teškim odlukama i nezaboravnim trenucima
Finale 'Igre chefova' ne propustite na RTL-u večeras u 21.15 ili odmah na platformi Voyo.