Ne propustite veliko finale 'Igre chefova' večeras na RTL-u: Tko će osvojiti 25.000 eura?

Nakon brojnih izazova, neočekivanih obrata i emocionalnih trenutaka, večeras stiže veliko finale 'Igre chefova'. Pred gledateljima RTL-a posljednji je čin kulinarskog natjecanja u kojem će se za pobjedu boriti Toni, Bartol i Mato, trojica kandidata koji su tijekom sezone pokazali najviše znanja, kreativnosti i snalažljivosti u kuhinji.

Svaki od finalista do završnice je stigao svojim putem, svladavajući zahtjevne zadatke i osvajajući povjerenje mentora. No večeras više nema mjesta za pogreške. Pred njima je posljednji izazov koji će odlučiti tko je najbolji među najboljima.