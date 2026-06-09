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Igra chefova

Ne propustite veliko finale 'Igre chefova' večeras na RTL-u: Tko će osvojiti 25.000 eura?

Nakon tjedana izazova, napetih eliminacija i kulinarskih dvoboja, ostala su samo trojica kandidata. Večeras ćemo doznati tko će osvojiti titulu pobjednika 'Igre chefova'

RTL.hr
09.06.2026 11:58

Nakon brojnih izazova, neočekivanih obrata i emocionalnih trenutaka, večeras stiže veliko finale 'Igre chefova'. Pred gledateljima RTL-a posljednji je čin kulinarskog natjecanja u kojem će se za pobjedu boriti Toni, Bartol i Mato, trojica kandidata koji su tijekom sezone pokazali najviše znanja, kreativnosti i snalažljivosti u kuhinji.

Svaki od finalista do završnice je stigao svojim putem, svladavajući zahtjevne zadatke i osvajajući povjerenje mentora. No večeras više nema mjesta za pogreške. Pred njima je posljednji izazov koji će odlučiti tko je najbolji među najboljima.

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Osim prestižne titule pobjednika prve sezone Igre chefova, ulog je i više nego vrijedan – 25.000 eura. Upravo zato finalna večer donosi dodatnu dozu pritiska, ali i priliku da kandidati pokažu sve što su naučili tijekom natjecanja.

Hoće li pobjedu odnijeti Toni, Bartol ili Mato, doznat ćemo večeras u velikom finalu koje će zaključiti sezonu ispunjenu vrhunskim jelima, teškim odlukama i nezaboravnim trenucima

Finale 'Igre chefova' ne propustite na RTL-u večeras u 21.15 ili odmah na platformi Voyo.

igra chefova
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