'Ne znam sprda li me netko ili...': Kandidati 'Igre chefova' ostali u šoku zbog prvog zadatka

Kandidati 'Igre chefova' su dobili zadatak koji je na prvu zvučao gotovo banalno, no ubrzo se pokazalo da se iza njega krije pravi test temeljnih vještina i mentalne snage.

Prvi izazov za kandidate bio je jasan: pripremiti miješanu salatu. Iako je riječ o jelu koje se nalazi na jelovniku gotovo svakog restorana i koje se često priprema kod kuće, žiri je odmah postavio visoka očekivanja. Chef Toni, jedan od članova žirija, jasno je dao do znanja da ovo neće biti provjera maštovitosti. "Danas je zadatak jako jednostavan", započeo je. "Ne tražimo kreativnost, tražimo preciznost, tražimo disciplinu i tražimo pedantnost. Mnogi restorani padaju na običnoj miješanoj salati."

Ovim riječima, chefovi su naglasili kako je zadatak zapravo dubinski test tehničkog aspekta kuhinje. U fokusu su bili pedantnost, brzina i organizacija radne stanice - vještine koje razlikuju amatere od profesionalaca.

Reakcije kandidata bile su pomiješane. Dok su se neki ponadali lakom prolasku, iskusniji su odmah prepoznali zamku. "Zadatak se čini jednostavan, ali iz iskustva znam da su najjednostavniji zadaci najčešće najkompliciraniji", komentirala je jedna od natjecateljica, izražavajući nervozu koja se osjećala u zraku. Strah od ispadanja na nečemu tako osnovnom bio je očit. "Ajme, ne želim ispasti na rezanju salate", mogao se čuti komentar iz redova kandidata.

Neki nisu mogli vjerovati da je priprema salate prvi zadatak. "Ne znam sprda li me netko ili...", bio je jedan od komentara.

