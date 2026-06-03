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Igra chefova

Nezaustavljiv: Mato briljirao i prvi izborio mjesto u TOP 4 'Igre chefova'

U prvoj polufinalnoj emisiji popularnog kulinarskog showa 'Igra chefova', preostalih pet kandidata suočilo se s jednim od najtežih izazova dosad

RTL.hr
03.06.2026 22:20

Pred kandidate 'Igre chefova' je postavljen zadatak repliciranja iznimno kompleksnog jela gostujućeg chefa Hrvoja Kroflina, jednog od najcjenjenijih imena na hrvatskoj gastronomskoj sceni. Napetost u studiju dosegnula je vrhunac dok su članovi žirija, zajedno s Kroflinom, kušali tanjure i bez zadrške iznosili svoje, često oštre, ocjene.

Kritike pljuštale sa svih strana

Žiri nije imao milosti, a i najmanja pogreška bila je pod povećalom.

Mato, Igra chefova
Mato, Igra chefova FOTO: RTL

Jedan je tanjur izazvao nepodijeljeno oduševljenje, barem kada je riječ o ključnom elementu. Mato je pripremio ribu koja je chefa Hrvoja Kroflina ostavila bez daha. "Ovo mi je najbolje ispečena riba ikad od svih javnih nastupa i tanjura koje sam probao", izjavio je Kroflin, dodavši kako mnogi profesionalni kuhari s deset i više godina iskustva ne mogu tako precizno ispeći ribu. "Stvarno kapa dolje, odrađeno po PS-u", zaključio je. Iako je bilo manjih zamjerki na gorčinu demi-glacea, savršeno obrađen protein bio je dovoljan da zasjeni sve ostale.

Nakon detaljne analize i zbrajanja bodova, upravo je Mato, s osvojenih 18 od 20 mogućih bodova, proglašen pobjednikom ovog izazova. Ta pobjeda donijela mu je izravan prolaz u iduću polufinalnu emisiju.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

igra chefova
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