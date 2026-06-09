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Igra chefova

Nitko nije očekivao ovakvu reakciju: Mato pao na pod kada je proglašen pobjednikom 'Igre chefova'

Nakon tjedana napetog kuhanja, brojnih izazova i eliminacija, prva sezona kulinarskog showa 'Igra chefova' stigla je do svog vrhunca. U spektakularnom finalu snage su odmjerili Bartol, Toni i Mato, no samo je jedan mogao ponijeti titulu pobjednika. Nakon dramatičnog zbrajanja bodova, slavio je Mato, koji je kući odnio glavnu nagradu od 25.000 eura

RTL.hr
09.06.2026 23:45

S ukupno 83 boda, pobjedu u 'Igri chefova' je odnio Mato. Reakcija inače staloženog i ozbiljnog chefa iznenadila je mnoge. U trenutku proglašenja, Mato je pao na pod, shrvan emocijama, dok su mu kolege prilazili u zagrljaj. "Jedino što me iznenadilo kod njega je to što je on uvijek bio najozbiljniji među nama, povučeniji, i onda ga vidim na podu. Očito mu je to izrazito puno značilo", komentirao je Daniel.

Mato, Igra chefova
Mato, Igra chefova FOTO: RTL

Sam pobjednik nije krio koliko mu ova titula znači. "Nadao sam se ovome jako. Želio sam to i izgleda da je želja presudila. Ovo je jako, jako bitan gol u mom životu. Dokazao sam sebi da vrijedim na kraju i to je najbitnije", izjavio je emotivni Mato nakon pobjede.

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Igra chefova

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Igra chefova

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