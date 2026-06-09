Nitko nije očekivao ovakvu reakciju: Mato pao na pod kada je proglašen pobjednikom 'Igre chefova'

S ukupno 83 boda, pobjedu u 'Igri chefova' je odnio Mato. Reakcija inače staloženog i ozbiljnog chefa iznenadila je mnoge. U trenutku proglašenja, Mato je pao na pod, shrvan emocijama, dok su mu kolege prilazili u zagrljaj. "Jedino što me iznenadilo kod njega je to što je on uvijek bio najozbiljniji među nama, povučeniji, i onda ga vidim na podu. Očito mu je to izrazito puno značilo", komentirao je Daniel.