Novi kulinarski show 'Igra chefova' gledaj odmah na platformi Voyo: prva epizoda već je dostupna!

Ako volite napetost, vrhunsku hranu i natjecanja u kojima nema skrivanja iza izgovora, novi RTL-ov show 'Igra chefova' donosi sve to - i još više. Prva epizoda dostupna je već sada na platformi Voyo, prije emitiranja na televiziji

12.04.2026 06:00

U središtu showa 'Igra chefova' su trojica vrhunskih chefova, Tibor Valinčić, Toni Boban i Stiven Vunić, koji preuzimaju uloge mentora i vode svoje timove kroz niz izazova koji su sve samo ne jednostavni. Svaki od njih donosi drugačiji stil, iskustvo i pristup kuhanju, a upravo te razlike stvaraju dinamiku koja ovaj format čini posebno zanimljivim.

Uz njih je i voditeljica Marijana Batinić, koja svojim prepoznatljivim stilom povezuje cijelu priču i vodi gledatelje kroz napete kulinarske zadatke, ali i opuštene, zabavne trenutke koji nastaju između.

Stiven Vunić, Marijana Batinić, Toni Boban, Tibor Valinčić FOTO: RTL

Natjecanje u kojem odlučuje samo tanjur

Ono po čemu se 'Igra chefova' izdvaja je način ocjenjivanja. Jela se kušaju na slijepo, što znači da chefovi ne znaju čije jelo probaju, čak ni iz kojeg je tima. Time se uklanja svaka mogućnost favoriziranja, a fokus ostaje isključivo na okusu, tehnici i izvedbi.

Natjecatelje očekuju raznoliki izazovi u kojima će morati pokazati ne samo znanje, već i snalažljivost, brzinu i otpornost na pritisak. Od rada u profesionalnoj kuhinji do pripreme jela za različite skupine kušača, svaki zadatak testira ih na drugačiji način.

Od amatera do ozbiljne kuhinje

Show spaja amatere i one iskusnije, a cilj mentora je podići natjecatelje na višu razinu i pripremiti ih za realne uvjete rada u kuhinji. Upravo zato naglasak nije samo na receptima, nego i na pristupu, organizaciji i donošenju odluka pod pritiskom.

U toj dinamici često dolazi do nepredvidivih situacija, ali i trenutaka koji pokazuju koliko brzo netko može napredovati kad dobije pravu priliku.

Format koji donosi novu energiju

'Igra chefova' donosi spoj ozbiljnog kulinarstva i zabave, s naglaskom na autentičnost i timsku dinamiku. Različiti karakteri, stilovi i pristupi stvaraju atmosferu koja je istovremeno napeta i zabavna za gledanje.

Ako želite među prvima vidjeti kako izgleda nova kulinarska avantura, epizoda vas već čeka na platformi Voyo.

