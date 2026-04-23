Igra chefova

Od putovanja svijetom do 'Igre chefova'! Živopisna Helena poručuje: 'Ja sam svoju želju ispunila'

Među novim licima popularnog kulinarskog natjecanja 'Igra chefova' koje je privuklo pažnju gledatelja istaknula se Helena, kuharica s desetogodišnjim iskustvom i nesvakidašnjom životnom pričom

23.04.2026 16:00

Iako rodom iz Našica, Helenu je životni put vodio izvan granica Hrvatske, no ljubav prema prirodi vratila ju je u domovinu, i to na jednu od najljepših adresa.

Od putovanja svijetom do idile u Rastokama

Nakon što je provela značajan dio života putujući i živeći u inozemstvu, Helena se odlučila vratiti. Ipak, nije se skrasila u rodnoj Slavoniji, već ju je srce odvelo u Slunj.

"Putovala sam i živjela sam van Hrvatske i kad sam se vratila u Hrvatsku, odlučila sam se odseliti u Slunj jer sam se zaljubila u Rastoke", otkrila je Helena, čija je strast prema kulinarstvu godinama tinjala. Upravo je ta strast dovela do odluke da se prijavi u poznati televizijski show, čime je ispunila dugogodišnju želju.

"Odlučila sam se prijaviti na emisiju zato što sam prije pet godina na listi imala želju da budem na TV-u kao kuharica, budući da se time bavim već deset godina. I evo, ostvarila sam si želju", ispričala je s osmijehom.

Helena, Igra chefova
Helena, Igra chefova FOTO: RTL

Jelo s potpisom i iskrena borba s tremom

Za svoje predstavljanje u 'Igri chefova', Helena je odabrala jelo koje, kako kaže, najbolje oslikava nju samu. Pripremila je "Plant Beast Tartar", vegansku inačicu tatarskog bifteka na bazi cikle, uz kremu od mrkve te kremu od suncokretovih sjemenki s hrenom.

"Htjela sam nekako pokazati sebe kroz hranu. Volim ciklu, smatram da je veoma zdrava", objasnila je svoj odabir.

Iako iza sebe ima desetljeće iskustva u kuhinji, svjetla reflektora i kamere predstavljali su potpuno novi izazov. Bez ustručavanja je priznala kako se osjećala tijekom snimanja.

"Evo, iskreno ću biti. Pojela me trema pred kamerama. Znači, prošlo je, ali bilo je izazovno", kazala je Helena, čija je iskrenost dodatno osvojila simpatije.

Helena, Igra chefova
Helena, Igra chefova FOTO: RTL

"Strogi, ali nježni" chefovi

Nakon što je uspješno prošla audiciju, podijelila je i prve dojmove o članovima žirija, poznatim po beskompromisnom pristupu. Ipak, Helena u njima vidi više od strogoće.

"Chefovi su strogi, ali smatram da su pravedni. Veoma su mladi i nekako mi se čine nježni", opisala je svoj doživljaj kulinarskih autoriteta.

S ostvarenim snom o pojavljivanju na televiziji, Helena u nastavak natjecanja ulazi bez velikog pritiska. Kako sama kaže, svoj je glavni cilj već ispunila. "Nemam iskreno nikakva očekivanja. Ja sam zapravo svoju želju ispunila, tako da idem korak po korak." Gledateljima preostaje pratiti koje će nove kreativne tanjure ova zaljubljenica u Rastoke i ciklu pripremiti u daljnjim izazovima.

Helena, Igra chefova
Helena, Igra chefova FOTO: RTL

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

