Okusi zaboravljene Baranje na tanjuru 'Igre chefova': Stanko s guskom oduševio žiri!

U popularnom kulinarskom natjecanju "Igra chefova" stručni žiri i gledatelje posebno je impresionirao Stanko, voditelj baranjske kuće iz Karanca, koji je odlučio predstaviti dio gastronomske baštine svoga kraja na pomalo zaboravljen način. Njegov tanjur nije bio samo obrok, već priča o tradiciji, lokalnim namirnicama i hrabrosti da se izađe izvan okvira najpoznatijih specijaliteta.

Misija predstavljanja autentične Baranje

Stanko, koji inače vodi poznato imanje i restoran u srcu Baranje, u natjecanje je ušao s jasnom misijom. "Ideja mi je bila svojim djelom zapravo pokazati dio Baranje koji nije toliko možda poznat", objasnio je žiriju, istaknuvši kako je želio pobjeći od općih mjesta poput fiš paprikaša i čobanca. Njegova filozofija temelji se na oživljavanju starih recepata i korištenju namirnica koje su nekada bile temelj baranjske kuhinje, a danas su rjeđe na jelovnicima. Upravo je zato za svoje predstavljanje odabrao dunavsku gusku, namirnicu koju, kako kaže, želi vratiti na gastronomsku scenu.

Guska na tanjuru, trema u zraku

Pred chefove Tonija Bobana, Tibora Valenčića i Stivena Vunića stigao je tanjur na kojem su se nalazila prsa dunavske guske, poslužena s pireom od rotkvice i umakom od višnjeva vina. Iako je bio siguran u okuse, Stanko nije skrivao nervozu. "Nadam se da će žiri prepoznati trud, da će prepoznati tu lokalnu sezonsku namirnicu", izjavio je tijekom kuhanja, dodavši kako bi mu prolaz bio potvrda da ono što radi ima smisla.

Dok su chefovi kušali jelo, Stanko je s "poker faceom" pratio njihove reakcije. "Komentari su podijeljeni, valja, ne valja, je dobro, nije dobro. Nemam pojma na sastanku", priznao je napetost iščekivanja.

Kritike i pohvale stručnjaka

Prve reakcije žirija bile su usmjerene na tehničke detalje. Chefovi su komentirali kako je umak, iako ukusan, vizualno narušio dojam tanjura te da ga je količinski bilo premalo. "Samo ga fali, količinski ga fali", primijetio je Stiven Vunić, dok su u pireu i povrću pronašli manjak soli. Ipak, kada su se posvetili okusima, kritike su prerasle u pohvale. Meso guske ocijenjeno je kao "korektno" i "bomba, jako fino", a složenost okusa i smislenost cijelog tanjura prevagnuli su nad sitnim nedostacima. "Ovo je osoba koja zna raditi i s kojom se može raditi", složili su se.

Tibor Valenčić zaključio je kako "cijeli tanjur ima smisla, ima cjelinu", dok je Stiven Vunić bio toliko impresioniran da je najavio svoj posjet Karancu: "Ja ću sigurno kod vas jest prvom prilikom kad budem u Baranji."

Tri noža za baranjsku priču