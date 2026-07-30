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Igra chefova

Omiljena RTL-ova voditeljica Marijana Batinić uživa u čarima Jadrana: S broda pokazala morsku idilu na Kornatima

Sa svojim je pratiteljima na društvenim mrežama podijelila djelić opuštajuće atmosfere s broda, a prizori su pokazali zašto su Kornati jedna od najposebnijih ljetnih destinacija na Jadranu

RTL.hr
30.07.2026 11:00

Jedna od omiljenih domaćih voditeljica, Marijana Batinić, ljetne dane provodi daleko od gradske vreve, uživajući u ljepotama hrvatske obale. 

Na Instagram pričama objavila je nekoliko kadrova mirnog mora, usidrenih jedrilica i netaknute prirode, uz kratki opis: "More ka' uje", čime je dočarala spokoj koji ju je okruživao.

Morsko izdanje oduševilo pratitelje

Osim impresivnih pejzaža, Marijana je podijelila i fotografiju na kojoj pozira u kupaćem kostimu i velikim sunčanim naočalama. Preplanuli ten, široki osmijeh i opušteno izdanje još su jednom pokazali da voditeljica maksimalno koristi ljetni odmor.

Marijana Batinić, Igra chefova
Marijana Batinić, Igra chefova FOTO: Instagram

Ljeto daleko od užurbane svakodnevice

Boravak na brodu i istraživanje Kornatskog arhipelaga već su godinama jedan od omiljenih načina odmora brojnih ljubitelja mora, a čini se da je upravo takav bijeg od svakodnevice odabrala i Marijana Batinić.

Sudeći prema prizorima koje dijeli, voditeljica uživa u mirnim uvalama, kristalno čistom moru i bezbrižnim ljetnim trenucima, pokazujući kako izgleda pravi odmor na hrvatskoj obali.

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Igra chefova

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