Omiljena RTL-ova voditeljica Marijana Batinić uživa u čarima Jadrana: S broda pokazala morsku idilu na Kornatima

Na Instagram pričama objavila je nekoliko kadrova mirnog mora, usidrenih jedrilica i netaknute prirode, uz kratki opis: "More ka' uje", čime je dočarala spokoj koji ju je okruživao.

Jedna od omiljenih domaćih voditeljica, Marijana Batinić , ljetne dane provodi daleko od gradske vreve, uživajući u ljepotama hrvatske obale.

Osim impresivnih pejzaža, Marijana je podijelila i fotografiju na kojoj pozira u kupaćem kostimu i velikim sunčanim naočalama. Preplanuli ten, široki osmijeh i opušteno izdanje još su jednom pokazali da voditeljica maksimalno koristi ljetni odmor.

Boravak na brodu i istraživanje Kornatskog arhipelaga već su godinama jedan od omiljenih načina odmora brojnih ljubitelja mora, a čini se da je upravo takav bijeg od svakodnevice odabrala i Marijana Batinić.

Sudeći prema prizorima koje dijeli, voditeljica uživa u mirnim uvalama, kristalno čistom moru i bezbrižnim ljetnim trenucima, pokazujući kako izgleda pravi odmor na hrvatskoj obali.