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Igra chefova

'On noževe oštri pogledom': Legenda hrvatske gastronomije Hrvoje Zirojević priredio šok u 'Igri chefova'

Ulog je bio ogroman - posljednja dva mjesta u finalu prve sezone 'Igre chefova'. Toni, Mato i Valentina našli su se pred posljednjim eliminacijskim izazovom, ne sluteći da će pred njih stati kulinarska ikona čiji će zadatak testirati sve granice njihovog znanja, brzine i izdržljivosti

RTL.hr
08.06.2026 22:35

Marijana je najavila dolazak posebnog gosta na način koji je zaledio krv u žilama natjecatelja. "Da smo u Štrumpfovima, bio bi papa Štrumpf. On noževe oštri pogledom. Dok kuha, ne mora kušati hranu, hrana se sama potrudi biti najbolja. On ne prati recepte, recepti prate njega", odzvanjalo je studijem dok su se vrata otvarala. Pred kandidate je stao veliki Hrvoje Zirojević, legenda hrvatske gastronomije, čija je pojava izazvala strahopoštovanje.

Za Valentinu je ovaj trenutak bio posebno emotivan. "Tata Mata je stigao. Sam doživljaj da ću kuhati danas za njega... Ajme, baš sam nekako sretna", priznala je kroz suze radosnice. Toni, koji je bio Zirojevićev učenik, otkrio je što je najvažnije naučio od svog mentora: "Naučio me disciplini, da poštuješ namirnice, poštuješ ljude oko sebe i da moraš raditi da možeš dati svoj maksimum."

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Vrhunski izazov: Tris od tune

Zirojević je pred polufinaliste postavio zadatak dostojan finala - replicirati njegov autorski "tris od tune". Jelo se sastojalo od tri kompleksne komponente koje su zahtijevale različite tehnike i savršeno tempiranje. Prvi je bio carpaccio od tune punjen guščjom jetrom, posut pistacijama. Drugi, dekonstruirani brudet od tune sa želatinom, a treći, tuna na savor s grožđicama i pinjolima, zamotana u rižin papir. Za pripremu čak četiri tanjura imali su samo 90 minuta.

Finale 'Igre chefova' ne propustite u utorak, 9.6. u 21.15 ili odmah na platformi Voyo.

igra chefova
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