'On noževe oštri pogledom': Legenda hrvatske gastronomije Hrvoje Zirojević priredio šok u 'Igri chefova'

Marijana je najavila dolazak posebnog gosta na način koji je zaledio krv u žilama natjecatelja. "Da smo u Štrumpfovima, bio bi papa Štrumpf. On noževe oštri pogledom. Dok kuha, ne mora kušati hranu, hrana se sama potrudi biti najbolja. On ne prati recepte, recepti prate njega", odzvanjalo je studijem dok su se vrata otvarala. Pred kandidate je stao veliki Hrvoje Zirojević, legenda hrvatske gastronomije, čija je pojava izazvala strahopoštovanje.

Za Valentinu je ovaj trenutak bio posebno emotivan. "Tata Mata je stigao. Sam doživljaj da ću kuhati danas za njega... Ajme, baš sam nekako sretna", priznala je kroz suze radosnice. Toni, koji je bio Zirojevićev učenik, otkrio je što je najvažnije naučio od svog mentora: "Naučio me disciplini, da poštuješ namirnice, poštuješ ljude oko sebe i da moraš raditi da možeš dati svoj maksimum."