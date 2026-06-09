Oni su finalisti 'Igre chefova'! 'Neka me se paze, ali pazit ću se i ja njih'

Nakon tjedana napetih kulinarskih izazova, 'Igra chefova' došla je do samog vrhunca. U velikom finalu za titulu pobjednika 'Igre chefova' borit će se trojica najuspješnijih kandidata: Bartol, Mato i Toni. Pred njima nije samo zadatak karijere, već i izazov koji će testirati sve njihove vještine, znanje i snalažljivost pod nezapamćenim pritiskom