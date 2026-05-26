Oni su nova omiljena lica RTL-a! Pogledajte kako se ekipa iz 'Divljih pčela' zabavljala na setu 'Igre chefova'

Ekipa hit serije 'Divlje pčele' na jedan je dan napustila svoj prepoznatljivi set i stigla u goste kulinarskom showu 'Igra chefova', gdje su se našli u ulogama kušača i gastro kritičara.
Spojila se ekipa: Stigla i legendarna baba Ljuba!
Glumačka postava pokazala je da se, osim pred dramskim kamerama, fantastično snalazi i u kulinarskom studiju, a njihova kemija odmah je zarazila cijeli studio. Na okupu su bila dobro poznata lica - šarmantni Antonio Scarpa (koji u seriji glumi Željka Budimira Bricu), sjajni Matija Kačan (Veljko Budimir), prelijepa i talentirana Antonija Julija Blaće (Luce Matić), te nezamjenjiva Jolanda Tudor, gledateljima poznatija kao obožavana baba Ljuba.
U pauzama od snimanja i kušanja kompliciranih sljedova, ekipa je iskoristila priliku za vrhunsku zajedničku fotografiju s mentorima i chefovima emisije.
"Ali i Divlje pčelice također!", stoji u opisu zabavnog backstage selfija na kojem glumci poziraju u zagrljaju s poznatim RTL-ovim chefovima – Stivenom Vunićem, Tiborom Valinčićem i Tonijem Bobanom.
Nova omiljena lica RTL-a
Opušteni, nasmijani i spremni za šalu, glumci su još jednom dokazali zašto su u tako kratkom roku osvojili srca gledatelja diljem Hrvatske. Chefovi su na trenutak zaboravili na stroge kulinarske štoperice i prepustili se sjajnoj energiji koju je donijela glumačka postava, a zajedničke fotke savršeno pokazuju da su se ove dvije ekipe našle "na prvu".
Kako su se naši glumci snašli pred tanjurima punim gastro izazova i jesu li uspjeli šarmirati stroge mentore, ne propustite pratiti u novim epizodama 'Igre chefova' na RTL-u i platformi Voyo!