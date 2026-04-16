Panta je u 'Igri chefova' razljutio žiri, a sjećate li ga se iz ovih RTL-ovih emisija?

Novi kulinarski show RTL-a, "Igra chefova", tek je počeo, a već je izazvao pravu buru. U središtu skandala našao se Vladimir Pantović Panta, iskusni kuhar i dobro poznato lice s malih ekrana, koji je tijekom slijepe audicije chefovima poslužio jelo koje je izazvalo nevjericu i oštru osudu.
Iako su chefovi Toni Boban, Stiven Vunić i Tibor Valinčić navikli na razna iznenađenja, ono što im je Panta servirao prešlo je sve granice. Prema pravilima showa, chefovi kušaju jela ne znajući tko ih je pripremio, no Pantin tanjur su jedva probali.
"To je nedopustivo, to se vraća u more"
Reakcija žirija bila je jednoglasna i oštra. Vidjevši spornu namirnicu, jedan od chefova je bez oklijevanja poručio: "To je nedopustivo, to se vraća u more". Panta pripremio hlapa s jajašcima čiji su izlov i konzumacija strogo zabranjeni. Chefovi su zaključili kako zbog toga ne zaslužuje prolazak dalje.
Veteran RTL-ovih kulinarskih emisija
Pantu su gledatelji upoznali u showu "Tri, dva, jedan – kuhaj!", gdje je sa suprugom Brankom stigao do polufinala, a kuhao je i u blagdanskom specijalu "Tri, dva, jedan – ho ho ho!". Sudjelovao je i u emisijama "Punom parom" te "Kuhan i pečen", a gledatelji ga pamte i iz 'Večere za 5'.
