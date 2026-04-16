Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Igra chefova

Panta je u 'Igri chefova' razljutio žiri, a sjećate li ga se iz ovih RTL-ovih emisija?

Panta je nakon 'Igre chefova' već sudjelovao u 'Tri, dva, jedan - kuhaj' te 'Večeri za 5'

RTL.hr
16.04.2026 09:39

Novi kulinarski show RTL-a, "Igra chefova", tek je počeo, a već je izazvao pravu buru. U središtu skandala našao se Vladimir Pantović Panta, iskusni kuhar i dobro poznato lice s malih ekrana, koji je tijekom slijepe audicije chefovima poslužio jelo koje je izazvalo nevjericu i oštru osudu.

Iako su chefovi Toni Boban, Stiven Vunić i Tibor Valinčić navikli na razna iznenađenja, ono što im je Panta servirao prešlo je sve granice. Prema pravilima showa, chefovi kušaju jela ne znajući tko ih je pripremio, no Pantin tanjur su jedva probali. 

Panta, Igra chefova
Panta, Igra chefova FOTO: RTL

"To je nedopustivo, to se vraća u more"

Reakcija žirija bila je jednoglasna i oštra. Vidjevši spornu namirnicu, jedan od chefova je bez oklijevanja poručio: "To je nedopustivo, to se vraća u more". Panta pripremio hlapa s jajašcima čiji su izlov i konzumacija strogo zabranjeni. Chefovi su zaključili kako zbog toga ne zaslužuje prolazak dalje. 

Veteran RTL-ovih kulinarskih emisija

Pantu su gledatelji upoznali u showu "Tri, dva, jedan – kuhaj!", gdje je sa suprugom Brankom stigao do polufinala, a kuhao je i u blagdanskom specijalu "Tri, dva, jedan – ho ho ho!". Sudjelovao je i u emisijama "Punom parom" te "Kuhan i pečen", a gledatelji ga pamte i iz 'Večere za 5'.

Špiček i Panta
Špiček i Panta FOTO: RTL
Marijana, Branka, Panta
Marijana, Branka, Panta FOTO: RTL

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

Pročitaj na Net.hr
