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Igra chefova

Pobjednik 'Igre chefova' Mato podijelio je s nama savršen recept za Cezar salatu koju svi volimo: 'Originalni recept sadrži inćune i kapare'

Dok ljetne vrućine potiču mnoge da traže spas u laganim i osvježavajućim obrocima, Mato, pobjednik popularnog kulinarskog natjecanja 'Igra chefova', odlučio je podijeliti svoju obiteljsku tajnu za savršen ljetni obrok

RTL.hr
12.07.2026 16:00

Za Matu i njegovu obitelj ljeto je jednostavno nezamislivo bez jela koje je istovremeno zasitno, hranjivo i nevjerojatno ukusno - Cezar salate. No, ne bilo kakve, već pripremljene po originalnoj recepturi koju rado dijeli sa svima.

Lagani obroci kao obiteljski izbor

Tijekom ljetnih mjeseci Mato i njegova obitelj – supruga i dvoje djece – najviše preferiraju laganiju hranu koja ne opterećuje organizam tijekom nesnosnih vrućina.

"Najviše preferiram laganiju hranu, a to su izričito salate", ističe pobjednik showa.

Dodaje kako se upravo Cezar salata najčešće nađe na njihovom obiteljskom jelovniku. Ona je, kaže, savršen primjer kako jednostavno jelo može postati prava gozba ako se pripremi s pažnjom i kvalitetnim sastojcima.

Mato, Igra chefova
Mato, Igra chefova FOTO: RTL

Tajna je u hrskavoj salati i originalnom dresingu

Za pripremu vrhunske Cezar salate, Mato naglašava da je ključno odabrati pravu i kvalitetnu bazu.

"Bitno je da uzmete salatu koja je dosta hrskava, najbolja je romana", savjetuje on.

Ipak, prava čarolija krije se u dresingu, koji on priprema po tradicionalnoj recepturi, potpuno izbjegavajući moderne prečace poput kupovnih umaka. Njegov se dresing temelji na domaćoj emulziji od žumanjaka, kojoj se zatim dodaju klasični mediteranski dodaci.

"To je bila emulzija na žumanjcima sa slanim inćunima, kaparima, češnjakom, maslinovim uljem", pojašnjava Mato.

Pritom otkriva i jedan super trik za postizanje savršene teksture i balansa okusa, kako snažne note ne bi preuzele cijelo jelo:

"Ja volim pomiješati s biljnim uljem kako mi gorčina iz maslinova ulja ne bi uništila sam dresing."

Mato, Igra chefova
Mato, Igra chefova FOTO: RTL

Panceta, sir i piletina prilagođena najmlađima

Nakon što su salata i dresing spremni, slijede dodaci koji ovo jelo pretvaraju u kompletan, bogat obrok. Mato koristi kvalitetan odležani sir, poput grana padana, te sitno sjeckani ljubičasti luk, odnosno kapulu, kako bi dodao prepoznatljivu slojevitost okusa. Za neizostavnu hrskavost i slanoću zadužena je pržena panceta, a za proteinski dio jela ima poseban savjet, potpuno prilagođen obiteljskom životu.

"Zbog djece često jedem pohanu piletinu umjesto samo grilane", otkriva pobjednik kulinarskog showa, pokazujući kako se i klasični recepti mogu lako prilagoditi potrebama najmlađih, bez kompromisa na konačnom okusu.

Mato, Igra chefova
Mato, Igra chefova FOTO: RTL

Iako danas posvuda postoje brojne verzije Cezar salate, uključujući i brze varijante s majonezom, grčkim jogurtom ili kiselim vrhnjem, Mato ostaje vjeran tradiciji i čistim okusima.

"Veći sam fan originalne salate, tj. dresinga sa slanim inćunima i kaparima", zaključuje, ističući da su upravo ti provjereni sastojci prava duša ove nezaobilazne ljetne delicije.

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Igra chefova

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