Pobjednik 'Igre chefova' Mato podijelio je s nama savršen recept za Cezar salatu koju svi volimo: 'Originalni recept sadrži inćune i kapare'

Za Matu i njegovu obitelj ljeto je jednostavno nezamislivo bez jela koje je istovremeno zasitno, hranjivo i nevjerojatno ukusno - Cezar salate. No, ne bilo kakve, već pripremljene po originalnoj recepturi koju rado dijeli sa svima.

Dodaje kako se upravo Cezar salata najčešće nađe na njihovom obiteljskom jelovniku. Ona je, kaže, savršen primjer kako jednostavno jelo može postati prava gozba ako se pripremi s pažnjom i kvalitetnim sastojcima.

"Najviše preferiram laganiju hranu, a to su izričito salate", ističe pobjednik showa.

Tijekom ljetnih mjeseci Mato i njegova obitelj – supruga i dvoje djece – najviše preferiraju laganiju hranu koja ne opterećuje organizam tijekom nesnosnih vrućina.

Za pripremu vrhunske Cezar salate, Mato naglašava da je ključno odabrati pravu i kvalitetnu bazu.

"Bitno je da uzmete salatu koja je dosta hrskava, najbolja je romana", savjetuje on.

Ipak, prava čarolija krije se u dresingu, koji on priprema po tradicionalnoj recepturi, potpuno izbjegavajući moderne prečace poput kupovnih umaka. Njegov se dresing temelji na domaćoj emulziji od žumanjaka, kojoj se zatim dodaju klasični mediteranski dodaci.

"To je bila emulzija na žumanjcima sa slanim inćunima, kaparima, češnjakom, maslinovim uljem", pojašnjava Mato.

Pritom otkriva i jedan super trik za postizanje savršene teksture i balansa okusa, kako snažne note ne bi preuzele cijelo jelo:

"Ja volim pomiješati s biljnim uljem kako mi gorčina iz maslinova ulja ne bi uništila sam dresing."