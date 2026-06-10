Pobjednik 'Igre chefova' Mato za RTL.hr: 'Pobjedu posvećujem supruzi i svoja dva sina. Oni su me vodili kroz show'

Mato, pobjednik prve sezone kulinarskog showa 'Igra chefova', u prvom je razgovoru nakon proglašenja podijelio je svoje dojmove za RTL.hr. Mato nije skrivao golemu sreću i ponos zbog ostvarenog uspjeha koji je, kako kaže, rezultat velikog truda i odricanja

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Vidno uzbuđen, s pobjedničkim tanjurom u rukama, Mato je pokušao sabrati misli i opisati kako se osjeća kao prvi nositelj titule pobjednika 'Igre chefova'. "Ovaj osjećaj je fenomenalan", rekao je s osmijehom za RTL.hr, odmah dodavši kako mu je potrebno vrijeme da u potpunosti shvati što se dogodilo. "Ne znam, još treba sve da mi se slegne, da budem svjestan pobjede", iskreno je priznao. Pobjeda za njega nije došla neočekivano, jer je od samog početka vjerovao u svoje vještine, no put do nje bio je ispunjen izazovima i napornim radom. "Trudio sam se, žalio se jako i Bogu hvala", kratko je sažeo svoj put kroz napeto natjecanje.

icon-expand Mato, Igra chefova FOTO: RTL

Ključni su bili samopouzdanje i vjera u sebe

Tijekom sezone, Mato je prolazio kroz pravu transformaciju. Iako je na početku djelovao samozatajno, iz tjedna u tjedan gradio je samopouzdanje koje ga je na kraju i dovelo do samog vrha. Potvrdio je kako je upravo vjera u vlastite sposobnosti bila presudna. "Vjerovao sam da to mogu napraviti i drago mi je da sam razvio svoje samopouzdanje kroz show, pred kamerama, pred svim tim. Osjetio sam taj napredak, tako da je to još jedna moja pobjeda u showu", istaknuo je pobjednik.

icon-expand Mato, Igra chefova FOTO: RTL

Pobjeda posvećena obitelji i timu