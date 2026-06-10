Pobjednik 'Igre chefova' Mato za RTL.hr: 'Pobjedu posvećujem supruzi i svoja dva sina. Oni su me vodili kroz show'

Vidno uzbuđen, s pobjedničkim tanjurom u rukama, Mato je pokušao sabrati misli i opisati kako se osjeća kao prvi nositelj titule pobjednika 'Igre chefova'. "Ovaj osjećaj je fenomenalan", rekao je s osmijehom za RTL.hr, odmah dodavši kako mu je potrebno vrijeme da u potpunosti shvati što se dogodilo.
"Ne znam, još treba sve da mi se slegne, da budem svjestan pobjede", iskreno je priznao. Pobjeda za njega nije došla neočekivano, jer je od samog početka vjerovao u svoje vještine, no put do nje bio je ispunjen izazovima i napornim radom. "Trudio sam se, žalio se jako i Bogu hvala", kratko je sažeo svoj put kroz napeto natjecanje.
Ključni su bili samopouzdanje i vjera u sebe
Tijekom sezone, Mato je prolazio kroz pravu transformaciju. Iako je na početku djelovao samozatajno, iz tjedna u tjedan gradio je samopouzdanje koje ga je na kraju i dovelo do samog vrha. Potvrdio je kako je upravo vjera u vlastite sposobnosti bila presudna. "Vjerovao sam da to mogu napraviti i drago mi je da sam razvio svoje samopouzdanje kroz show, pred kamerama, pred svim tim. Osjetio sam taj napredak, tako da je to još jedna moja pobjeda u showu", istaknuo je pobjednik.
Pobjeda posvećena obitelji i timu
Pobjednički tanjur za Matu on simbolizira "tisuće prilika" koje ga sada čekaju. Ipak, prije razmišljanja o budućnosti, planira proslaviti s onima koji su mu bili najveća podrška. "Treba mi da sad proslavim, da prespavam i da prije svega javim svojoj supruzi, svojoj djeci i svom timu na poslu", rekao je, otkrivši kako su njegovi kolege počeli slaviti i prije službenog proglašenja, potpuno uvjereni u njegov uspjeh.
Svoju pobjedu posvetio je upravo onima koji su mu davali snagu. "Pobjedu bih želio posvetiti svojoj supruzi i svoja dva sina. Njihova emocija me vodila kroz ovaj show", zaključio je emotivni pobjednik, zahvalivši i svim kolegama koji su vjerovali u njega.