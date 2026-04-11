Pogledajte kako nam je bilo na setu 'Igre chefova': od prvih zalogaja do kuhinje pune smijeha i vrhunske ekipe

Dočekali su nas nasmijani chefovi Toni Boban, Tibor Valinčić i Stiven Vunić, zajedno s voditeljicom Marijanom Batinić, a već prvi susret dao je naslutiti kakva će atmosfera vladati i u samom showu 'Igra chefova'. Opušteno, duhovito i bez imalo pretvaranja, ali s jasnim fokusom na ono najvažnije - hranu.

Naš obilazak započeo je u prostoru za kušanje, gdje smo imali priliku isprobati jelo koje je pripremio Tibor Valinčić. Posluženo pod zvonom, jelo je odmah privuklo pažnju, a spoj okusa bio je sve samo ne očekivan. Panacotta od brokule, ukiseljena brokula, marinirani podvelebitski škamp i krema od limunove korice i badema pokazali su koliko jedan tanjur može biti istovremeno nježan i pun karaktera.

Nakon toga preselili smo se u kuhinju, gdje je atmosfera bila još življa. Chefovi su bili u svom elementu, izmjenjivali su šale, komentare i savjete, a cijeli prostor djelovao je kao spoj profesionalne kuhinje i dobre zabave. Toni Boban pripremio je rižoto od škampa s tartarom od škampa i biskom, jelo koje na prvi pogled djeluje jednostavno, ali traži preciznost i iskustvo. Upravo takva jela, kako su i sami istaknuli, najviše otkrivaju koliko je netko siguran u kuhinji.

Stiven Vunić otišao je korak dalje i pokazao kako nastaje svježa tjestenina. Jedna od gošći pridružila mu se u razvlačenju tijesta, a kroz cijeli proces bilo je jasno koliko su važni strpljenje i osjećaj za detalje. Pripremao je cappelletti punjene medvjeđim lukom i ribom, koje je završio na smeđem maslacu.

