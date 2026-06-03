'Pokušao sam zakamuflirati grešku da ne ispadnem tutlek': Daniel pod udarom žirija u polufinalu 'Igre chefova'

Pred kandidate 'Igre chefova' je postavljen zadatak repliciranja iznimno kompleksnog jela gostujućeg chefa Hrvoja Kroflina, jednog od najcjenjenijih imena na hrvatskoj gastronomskoj sceni. Napetost u studiju dosegnula je vrhunac dok su članovi žirija, zajedno s Kroflinom, kušali tanjure i bez zadrške iznosili svoje, često oštre, ocjene.

Žiri nije imao milosti, a i najmanja pogreška bila je pod povećalom. Prvi na udaru našao se Bartulov tanjur. Iako su šparoge bile tehnički dobro izvedene, nedostajalo im je kiseline, a riba je bila nedovoljno slana. Najveći problem, prema riječima žirija, bila je loše izvedena farsa i bijeli umak koji "gotovo da nije ni postojao". "Očekivali smo puno više od njega, pogotovo jer se dokazivao u radu s ribom", glasio je jedan od komentara, jasno dajući do znanja da je podbacio.

Slične, ali još oštrije kritike dočekale su Daniela. Njegov trud rezultirao je tanjurom s nekoliko kardinalnih pogrešaka. "Velouté se pretvorio u puding", oštro je primijetio žiri, dok su smrčci bili loše izvedeni. Gostujući chef Kroflin bio je jasan: "Po mom mišljenju, tanjur nije baš uspio do kraja. To su neke stvari preko kojih se ne može prijeći."

"Razmišljam u glavi kako da opravdam te gljivice jadne, razrezane. Morat ću nekakao zakamufliarti tu grešku čisto da obranim svoj obraz koliko mogu", poručio je Daniel svjestan pogreške. Iako se pokušao opravdati tima da su gljive pukle, kritike su se nastavile. "Pokušao sa zakamuflirati tu svoju grešku da ne ispadnem tutlek totalni, vjerujem da su oni shvatili što je zapravo bilo", dodao je.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.