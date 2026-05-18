'Ponašajte se kao da ste u šumi': Kandidati ostali bez kuhinje i suočili se s brutalnim izazovom

Tiborov sivi tim prvi je put odnio pobjedu u 'Igri chefova' . Za poražene timove nije bilo odmora. Iz zone komfora profesionalne kuhinje bačeni su u surovu realnost kuhanja u prirodi. Pred svakim natjecateljem našao se ruksak s ograničenim brojem namirnica - kobasica, panceta, konzerve graha, leće i slanutka - te plinsko kuhalo kao jedini izvor topline. "Nema dućana, nema dodatnih namirnica. Ponašajte se kao da ste u šumi", glasila su pravila.

Dok su se neki, poput iskusnog planinara Ivana, osjećali kao kod kuće, drugima je ovaj zadatak predstavljao pravi test snalažljivosti. Ines je, primjerice, trebala pomoć kako bi upalila plamenik, no to je nije spriječilo da pokaže kreativnost, mijeseći rukama improvizirani humus od slanutka. Svi su se uglavnom odlučili za pripremu krepkog variva, svjesni da će o pobjedniku odlučivati nijanse u okusu i prezentaciji.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.