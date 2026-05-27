Ponovni susret nakon 11 godina! Marijana Batinić u 'Igri chefova' ugostila Saru i Mihaela: 'Nekima sam bila na zarukama'

Tri slijeda - hladno predjelo, toplo predjelo i glavno jelo - morala su se skladno spojiti na jednom tanjuru i ispričati priču koja će osvojiti najkritičniji žiri, bračne parove s desetljećima zajedničkog života.

Jedan od bračnih parovi koji su ocijenjivali jela bili su Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu'. Njihova ljubav započela je u RTL-ovom showu, a prosidba se dogodila pred kamerama i Marijanom koja se odmah prisjetila tog trenutka. "Nekima sam bila na zarukama. 11 je godina prošlo! Čestitam, svaka čast", poručila je Marijana.