Ponovni susret nakon 11 godina! Marijana Batinić u 'Igri chefova' ugostila Saru i Mihaela: 'Nekima sam bila na zarukama'

Tri slijeda - hladno predjelo, toplo predjelo i glavno jelo - morala su se skladno spojiti na jednom tanjuru i ispričati priču koja će osvojiti najkritičniji žiri, bračne parove s desetljećima zajedničkog života.
Jedan od bračnih parovi koji su ocijenjivali jela bili su Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu'. Njihova ljubav započela je u RTL-ovom showu, a prosidba se dogodila pred kamerama i Marijanom koja se odmah prisjetila tog trenutka. "Nekima sam bila na zarukama. 11 je godina prošlo! Čestitam, svaka čast", poručila je Marijana.
Podsjetimo, Sara i Mihael upoznali su se u šestoj sezoni 'Ljubav je na selu', a upravo zahvaljujući toj emisiji danas uživaju u obiteljskoj idili. Da će njihov odnos završiti brakom, teško je bilo procijeniti na početku. Naime, Mihael je poslao Saru doma i odabrao drugu kandidatkinju, no onda je njihova priča dobila zaokret. Inače, Mihael i Sara skrasili su se na njihovom imanju te uživaju u bračnoj idili te imaju sinove Bornu i Jonu.
Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.