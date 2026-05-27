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Igra chefova

Ponovni susret nakon 11 godina! Marijana Batinić u 'Igri chefova' ugostila Saru i Mihaela: 'Nekima sam bila na zarukama'

U posebnom izazovu kulinarskog showa 'Igra chefova', natjecateljski timovi suočili su se s jednim od najzahtjevnijih zadataka do sada: kreiranjem degustacijskog vjenčanog menija

RTL.hr
27.05.2026 22:30

Tri slijeda - hladno predjelo, toplo predjelo i glavno jelo - morala su se skladno spojiti na jednom tanjuru i ispričati priču koja će osvojiti najkritičniji žiri, bračne parove s desetljećima zajedničkog života.

Jedan od bračnih parovi koji su ocijenjivali jela bili su Sara i Mihael iz 'Ljubav je na selu'. Njihova ljubav započela je u RTL-ovom showu, a prosidba se dogodila pred kamerama i Marijanom koja se odmah prisjetila tog trenutka. "Nekima sam bila na zarukama. 11 je godina prošlo! Čestitam, svaka čast", poručila je Marijana.

Sara Hrnčić i Mihael Sklizović
Sara Hrnčić i Mihael Sklizović FOTO: RTL - privatni album

Podsjetimo, Sara i Mihael upoznali su se u šestoj sezoni 'Ljubav je na selu', a upravo zahvaljujući toj emisiji danas uživaju u obiteljskoj idili. Da će njihov odnos završiti brakom, teško je bilo procijeniti na početku. Naime, Mihael je poslao Saru doma i odabrao drugu kandidatkinju, no onda je njihova priča dobila zaokret. Inače, Mihael i Sara skrasili su se na njihovom imanju te uživaju u bračnoj idili te imaju sinove Bornu i Jonu.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

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