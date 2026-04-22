Igra chefova

Poznata influencerica progovorila o snimanju 'Igre chefova': 'Znate li kako je teško biti ozbiljan na setu s njima?'

Viktoria, poznatija na društvenim mrežama kao 'Klaskalica', jedna je od kandidatkinja novog RTL-ovog kulinarskog showa Igra chefova', a već na samom početku osvojila je pažnju gledatelja svojom energijom i pristupom kuhanju

22.04.2026 12:10

Nakon prvih snimanja, Viktoria je dlučila s pratiteljima podijeliti i svoje dojmove iza kulisa.

Na svom Instagram storyju Viktoria se posebno osvrnula na trio chefova koji vode show 'Igra chefova', Tibora Valinčića, Tonija Bobana i Stivena Vunića, a njezine riječi brzo su privukle pažnju.

"Ja moram posebno priznanje odati osobi koja je spojila ovaj trojac. Znate kako je teško biti ozbiljan na setu s njima. Savršen su balans znanja, iskustva, karizme i opuštenosti. Bravo Stiven, Tibor i Toni. Legende!"

Njezina objava otkriva ono što se osjeti i na ekranu, riječ je o ekipi koja uz vrhunsko znanje donosi i opuštenu, zabavnu atmosferu.

Viktoria, Igra chefova FOTO: RTL
Viktoria, Igra chefova FOTO: RTL

Atmosfera koja se ne može odglumiti

Viktorija nije stala samo na chefovima, već je pohvalila i cijelu produkciju, naglašavajući koliko je važno što se dobra energija osjeti iza kamera.

"Baš je lipo viditi da se cila ekipa zabavila snimajući Igru chefova - od urednika, kamermana, mikrofonđžija, cile ekipe iza seta pa do svakog natjecatelja, dajte nam još bloopersa i btsa".

Upravo ta atmosfera, kako se može zaključiti, jedan je od ključnih aduta novog showa.

Viktoria, Igra chefova FOTO: RTL

Nova energija u 'Igri chefova'

Viktoria, koja dolazi iz svijeta društvenih mreža, u show unosi drugačiju dinamiku, spontanu, neopterećenu i autentičnu. Upravo takav pristup često donosi i najzanimljivije trenutke u kuhinji.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

