Poznata influencerica progovorila o snimanju 'Igre chefova': 'Znate li kako je teško biti ozbiljan na setu s njima?'

Nakon prvih snimanja, Viktoria je dlučila s pratiteljima podijeliti i svoje dojmove iza kulisa.

Na svom Instagram storyju Viktoria se posebno osvrnula na trio chefova koji vode show 'Igra chefova', Tibora Valinčića, Tonija Bobana i Stivena Vunića, a njezine riječi brzo su privukle pažnju.

"Ja moram posebno priznanje odati osobi koja je spojila ovaj trojac. Znate kako je teško biti ozbiljan na setu s njima. Savršen su balans znanja, iskustva, karizme i opuštenosti. Bravo Stiven, Tibor i Toni. Legende!"

Njezina objava otkriva ono što se osjeti i na ekranu, riječ je o ekipi koja uz vrhunsko znanje donosi i opuštenu, zabavnu atmosferu.