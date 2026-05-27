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Igra chefova

Predivna ekipa 'Igre chefova' pozirala zajedno: 'Kada se kamere ugase, boje ne postoje'

Ekipa 'Igre chefova' uživa u zajedničkom druženju

RTL.hr
27.05.2026 16:00

Daniel iz 'Igre chefova' na Instagram je profilu objavio fotografije s ekipom iz showa. Na fotki su pozirali on, Valentina koja je s njim u sivom timu, Bartol iz plavog tima te Ines iz crvenog. Uz preslatke fotografije Daniel je poručio: "Kada se kamere ugase, boje ne postoje."

Igra chefova
Igra chefova FOTO: Instagram

Podsjetimo, nakon napetog eliminacijskog izazova u kojem su se kandidati kulinarski borili za opstanak putujući kroz okuse Pariza, Madrida i Praga, jedan je natjecatelj morao spakirati svoje noževe. Iako je Dejan po drugi put napustio show, njegov odlazak obilježio je emotivan trenutak koji je pokazao da se trud i pozitivan duh cijene više od jedne pogreške na tanjuru.

Na kraju izazova, kao troje najlošije ocijenjenih našli su se Valentina, Andro i Dejan. Napetost je dosegnula vrhunac kada su šefovi otkrili bodove - devet, osam i šest. Najniža ocjena pripala je Dejanu za njegovu juhu od škarpine s domaćim tortelinima. Iako je ideja bila pohvaljena, izvedba je zakazala.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

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