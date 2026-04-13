Pripremite i vi Marijino jelo iz 'Igre chefova': Donosimo recept

Za RTL.hr je izdvojila svoj recept.

Marija je u prvoj epizodi showa 'Igra chefova' pripremila teleću jetru s kremom od luka, karamelizirane jabuke i uljem od perčina.

Teleću jetru očistimo od opne, uklonimo žilice, a pečemo ju na srednje jakoj vatri oko 1,5 do 2 minute sa svake strane. Dodamo malo maslaca, grančicu timijana i bastiramo ju cca 60 sekundi.

Jabuke ogulimo,očistimo i nasjeckamo na kocke. Zatim ih pržimo na maslacu uz dodatak malo šećera zbog karamelizacije te malo soka od limuna.

Luk očistimo, nasječemo ga na polumjesece tepirjamo ga na biljnom ulju. Podlijevamo ga s povrtnim temeljcem te ga zatim u blenderu izmiksamo. Protisnemo ga kroz sito da ne ostanu grudice, zatim dodamo malo maslaca radi kremoznosti.

Peršin očistimo, potrebni su samo listovi. Listove blanširamo u ključaloj vodi, zatim ih vadimo u jako hladnu vodu kako ne bi izgubili boju.

Listove zatim stavimo u blender uz dodatak biljnog ulja i malo soli. Miksamo ih te protisnemo kroz sito i po mogućnosti još jednom kroz gazu kako bi nastalo zeleno, bistro ulje od peršina. Stavljamo u sqezee bocu i iz nje poslužujemo.

Korjenasto povrće za temeljac ogulimo, operemo i stavimo pržiti na malo ulja. Zatim podlijemo vodom, dodamo papar u zrnu, lovorov list i lagano kuhamo da bude fini ukusni povrtni temeljac.