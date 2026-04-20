Profesionalni kuhar Marko u 'Igri chefova' riskirao s prepelicom i umalo 'izgorio' od treme

Profesionalni kuhar Marko Malnar , bivši metalac duge kose, u kulinarskom showu "Igra chefova" odlučio je zaigrati na sve ili ništa. Pred stručni žiri stao je s jednim od najambicioznijih jela viđenih na audicijama - punjenom prepelicom s pačjom jetrom u gnijezdu od tjestenine. Iako je tehnički briljirao, priznao je da ga je pritisak vremena gotovo slomio.

Marko, koji dolazi iz Zlatar Bistrice, svoju je kulinarsku priču započeo kao "tipičan metalac", a disciplinu je, kako kaže, pronašao upravo u kuhinji. Inspiraciju za svoje jelo dobio je radeći u Njemačkoj, gdje je jednom prilikom pripremao prepelice za glasovitog chefa Eckarta Witzigmanna, proglašenog kuharom stoljeća. Želeći impresionirati žiri, i sam si je postavio gotovo nemoguć zadatak.

"Poprilično sam siguran da sam si uzeo veliki zalogaj i da neću stići, ali treba probati. Moram biti neki junak", izjavio je Marko na početku kuhanja. Ubrzo nakon toga, pritisak je počeo uzimati danak. "Panika me hvata, itekako. Ne lagano, već sam u panici", priznao je, boreći se s vremenom i kompleksnim zadatkom otkoštavanja sićušne ptice. Ipak, pokazao je zavidnu mentalnu snagu, savjetujući samog sebe da se smiri, stane na minutu i posloži zadatke po redu. Unatoč panici, uspio je dovršiti jelo u zadanom roku od 60 minuta.

Kad je tanjur stigao pred žiri, odmah je bilo jasno da se radi o djelu profesionalca. "Ovo treba znati napraviti", komentirao jechef Stiven, prepoznavši tehničku vještinu potrebnu za takvo jelo. Pohvalili su ideju i hrabrost, no detaljna analiza otkrila je nekoliko ključnih pogrešaka nastalih uslijed stresa.

*Foie gras* unutar prepelice ocijenjen je kao nedorečen i bez dovoljno soli, dok je najveća zamjerka bila na umaku koji je, zbog žurbe, prskao po tanjuru. "Koliko god si to dobro skuhao, napravio si katastrofu", oštar je bio Stiven, objašnjavajući da se takva greška u restoranu visoke klase, gdje gosti dolaze u skupocjenoj odjeći, ne smije dogoditi. I sam Marko bio je svjestan nedostataka. "Nisam zadovoljan. Prvo, sve vaše riječi štimaju. *Foie gras* mi nije došao do izražaja, a nažalost, izgubio sam se u vremenu", priznao je chefovima.

Unatoč manjim propustima, koji su prvenstveno bili posljedica treme i lošeg upravljanja vremenom, a ne nedostatka znanja, žiri je prepoznao ogroman potencijal. Pohvalili su njegovu kreativnost i tehniku te su mu, uz nekoliko savjeta za budućnost, ipak odlučili dati priliku za daljnje natjecanje. "Zaslužuje prolaz dalje", zaključio je chef Tibor, pružajući Marku priliku da pokaže što sve zna kad ga trema ne "pojede".

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.