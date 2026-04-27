Igra chefova
Igra chefova

Prvi eliminacijski zadatak - netko odmah ide kući! 'Ako ispadnem na salati, moram ići u samostan neki!'

U nastavak 'Igre chefova' prošlo je 32 kandidata. Sada je na chefovima da u kulinarskim izazovima odaberu osamnaestero njih koje će podijeliti u svoje timove. Najvrjednija nagrada za koju se bore je set noževa koji predstavlja prolazak u top 18

27.04.2026 11:37

Show samo što nije počeo i jedva čekam vidjeti tko je u kakvoj snazi, uzbuđenje je na vrhuncu", kaže Valentina, a Marija dodaje: Ovo je životna prilika i spremna sam je iskoristiti sto posto."

Chefovi će objasniti zadatke u 'Igri chefova'. Trebamo napraviti selekciju da vidimo tko s čim barata i kako barata. Samo polako, smireno i bit će sve dobro", optimističan je Toni. To nije jedino što ćemo ocjenjivati. Tražimo znanje, strast, želju za napretkom i iskrenost", dodaje Stiven, a Tibor zaključuje: Gledat ćemo iz kulinarskih kutova, tehničkih, ali i ljudskih. Jako je bitno ne samo kako netko radi nego i kakva je kao osoba unutar tima. To je za kuhinju jedan od najbitnijih elemenata."

Igra chefova FOTO: RTL

Kandidati su optimistični, uvjereni u svoje vještine a kako bi chefovi mogli dobro nadgledati što će raditi, podijelit će ih u dva tima. Jedan će tim kuhati danas, a drugi sutra", objašnjava Tibor. Naime, za svakom radnom jedinicom trenutačno su četiri natjecatelja, a pred svakim parom po jedna pregača pa će trebati između sebe odlučiti tko će kuhati danas, a tko sutra. Vidim kvalitetnu konkurenciju i mislim da će biti zahtjevno bez obzira na zadatak", misli Luka.

Ines i Toni, Igra chefova FOTO: RTL
Ines i Toni, Igra chefova FOTO: RTL

Prilikom objašnjavanja kakav ih izazov čeka, chefovi će naglasiti kako će neki natjecatelji i tijekom zadatka odmah biti poslani kući dok će neki dobiti priliku da odmah osiguraju svoje mjesto u top 18. Prvi zadatak je tehnički aspekt kuhinje - jesi li pedantan, kako što režeš i koliko si brz", kaže Toni.

Igra chefova FOTO: RTL

Ne želim ispasti na rezanju salate!" jasna je Ines, a Doria iz iskustva zna da su najjednostavniji zadaci najkompliciraniji. Rekao sam ženi - samo da ne bude salata... I ono salata!" nije sretan Mato. Ako ispadnem na salati, moram ići u samostan neki. Molim Boga bilo što drugo, samo nemoj da tu padnem. Kako ću majci reći da sam ispao na salati?" pita se Luka.

Tko će se porezati, kome će pritisak biti prevelik, a tko se neće znati organizirati i što će dogoditi kad natjecatelji shvate da neki neće imati samo jedan zadatak? Ne propustite pogledati u prvoj eliminacijskoj epizodi 'Igre chefova' večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

