Prvi eliminacijski zadatak - netko odmah ide kući! 'Ako ispadnem na salati, moram ići u samostan neki!'

U nastavak 'Igre chefova' prošlo je 32 kandidata. Sada je na chefovima da u kulinarskim izazovima odaberu osamnaestero njih koje će podijeliti u svoje timove. Najvrjednija nagrada za koju se bore je set noževa koji predstavlja prolazak u top 18

Show samo što nije počeo i jedva čekam vidjeti tko je u kakvoj snazi, uzbuđenje je na vrhuncu", kaže Valentina, a Marija dodaje: Ovo je životna prilika i spremna sam je iskoristiti sto posto." Chefovi će objasniti zadatke u 'Igri chefova'. Trebamo napraviti selekciju da vidimo tko s čim barata i kako barata. Samo polako, smireno i bit će sve dobro", optimističan je Toni. To nije jedino što ćemo ocjenjivati. Tražimo znanje, strast, želju za napretkom i iskrenost", dodaje Stiven, a Tibor zaključuje: Gledat ćemo iz kulinarskih kutova, tehničkih, ali i ljudskih. Jako je bitno ne samo kako netko radi nego i kakva je kao osoba unutar tima. To je za kuhinju jedan od najbitnijih elemenata."

Kandidati su optimistični, uvjereni u svoje vještine a kako bi chefovi mogli dobro nadgledati što će raditi, podijelit će ih u dva tima. Jedan će tim kuhati danas, a drugi sutra", objašnjava Tibor. Naime, za svakom radnom jedinicom trenutačno su četiri natjecatelja, a pred svakim parom po jedna pregača pa će trebati između sebe odlučiti tko će kuhati danas, a tko sutra. Vidim kvalitetnu konkurenciju i mislim da će biti zahtjevno bez obzira na zadatak", misli Luka.

Prilikom objašnjavanja kakav ih izazov čeka, chefovi će naglasiti kako će neki natjecatelji i tijekom zadatka odmah biti poslani kući dok će neki dobiti priliku da odmah osiguraju svoje mjesto u top 18. Prvi zadatak je tehnički aspekt kuhinje - jesi li pedantan, kako što režeš i koliko si brz", kaže Toni.

