Igra chefova

Recept koji je oduševio chefove! Evo kako pripremiti Matin brancin

Ne propustite pripremiti savršeni file brancina iz 'Igre chefova'

24.04.2026 17:00

Sastojci:

Brancin file 0,600 kg

Crusta

Maslac 0,200 kg

Pinjoli 0,050 kg

Pistacio 0,050 kg

Badem 0,100 kg

Krema od cvjetače

Cvjetača 0,400 kg

Slatko vrhnje 0,200 l

Maslac 0,050 kg

Muškatni oraščić 0,0005 kg

Sol 0,006 kg

Papar 0,003 kg

Salata od cvjetače i motara

Cvjetača 0,200 kg

Motar 0,100 kg

Limunov sok 0,020 kg

Maslinovo ulje 0,040 l

Sol 0,003 kg

Papar 0,001 kg

Holandaise umak

Žumanjak 4 kom

Limunov sok 0,020 kg

Bijelo vino 0,100 l

Ljutika 0,040 kg

Pročišćeni maslac 0,200 kg

Sol 0,005 kg

Papar 0,003 kg

Igra chefova FOTO: RTL

Priprema:

Krusta: Otopiti maslac, grubo samljeti orašaste plodove, zatim dodati u otopljeni maslac, tanko razliti na masni papir, te jednomjerno rasporediti.

Ohladiti u zamrzivaču dok se maslac stegne, pa rezati na veličinu filea.

Krema od cvjetače:

Cvjetaču očistiti i tanko narezati, prebaciti u lončić, dodati slatko vrhnje i malo vode, posoliti, te kuhati na laganoj vatri dok cvjetača omekša(po potrebi dodavati malo vode), reducirati dok tekućina ispari i cvjetača bude kremasta, dodati papar, muškatni oraščić i maslac. Sve skupa zblendati u kuhinjskom procesoru dok krema dobije glatku i sjajnu teksturu.

Salata od cvijetače i motara:

Cvjetaču tanko naribamo u listiće(najbolje na mandolinu za tartufe ili običnu kuhinjsku mandolinu)

Motar očistiti te blanširati u slanoj kipućoj vodi, šokirati u ledenoj kupki.

Cvjetaču i motar pomješati, pa začiniti sa soli, paprom, limunovim sokom i maslinovim uljem.

Holandaise:

Bijelo vino i ljutiku staviti u lončić, reducirati na pola, procijediti.

Pomiješati žumanjke, limunov sok, redukciju od vina i ljutike, zatim na pari pjenasto istući i u tankom mlazu dodavati pročićeni maslac. Na kraju začiniti sa soli i paprom.

File brancina začiniti sa soli, na njega staviti krustu na file (ispod ribe obvezno staviti masni papir i malo maslinova ulja), te peći u prethodno zagrijanoj pećnici na 200C / 7 min.

Sve lijepo posložiti na tanjur, uživajte, dobar tek!

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Ivan iz 'Igre chefova' dirnut reakcijama gledatelja! Za RTL.hr otkrio: 'Posebno me dotaknuo jedan komentar'

Daniel iz 'Igre chefova' otkriva kako do savršene patke

Od putovanja svijetom do 'Igre chefova'! Živopisna Helena poručuje: 'Ja sam svoju želju ispunila'

Kako pripremiti Dorijin brancin iz 'Igre chefova'? Donosimo cijeli recept

Upoznajte Ivu iz 'Igre chefova' koji je oborio žiri s nogu: 'Prijavio sam se pa zaboravio, nije mi se dalo'

Eric sreću traži u Hrvatskoj, ali i u 'Igri chefova': 'Nisam za kuhinje, ja sam za vino'

Pročitaj na Net.hr
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost