Recept koji je oduševio chefove! Evo kako pripremiti Matin brancin

Salata od cvjetače i motara

Ohladiti u zamrzivaču dok se maslac stegne, pa rezati na veličinu filea.

Krusta: Otopiti maslac, grubo samljeti orašaste plodove, zatim dodati u otopljeni maslac, tanko razliti na masni papir, te jednomjerno rasporediti.

Cvjetaču očistiti i tanko narezati, prebaciti u lončić, dodati slatko vrhnje i malo vode, posoliti, te kuhati na laganoj vatri dok cvjetača omekša(po potrebi dodavati malo vode), reducirati dok tekućina ispari i cvjetača bude kremasta, dodati papar, muškatni oraščić i maslac. Sve skupa zblendati u kuhinjskom procesoru dok krema dobije glatku i sjajnu teksturu.

Cvjetaču i motar pomješati, pa začiniti sa soli, paprom, limunovim sokom i maslinovim uljem.

Motar očistiti te blanširati u slanoj kipućoj vodi, šokirati u ledenoj kupki.

Cvjetaču tanko naribamo u listiće(najbolje na mandolinu za tartufe ili običnu kuhinjsku mandolinu)

Bijelo vino i ljutiku staviti u lončić, reducirati na pola, procijediti.

Pomiješati žumanjke, limunov sok, redukciju od vina i ljutike, zatim na pari pjenasto istući i u tankom mlazu dodavati pročićeni maslac. Na kraju začiniti sa soli i paprom.

File brancina začiniti sa soli, na njega staviti krustu na file (ispod ribe obvezno staviti masni papir i malo maslinova ulja), te peći u prethodno zagrijanoj pećnici na 200C / 7 min.

Sve lijepo posložiti na tanjur, uživajte, dobar tek!

