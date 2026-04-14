Recept za slasno vegetarijansko jelo iz 'Igre chefova': Seitan u vinu

Ines je u 'Igri chefova' pripremala seitan u vinu, odnosno seitan u umaku od vina i pire krumpir s baby mrkvama. Donosimo vam ovaj sočan vegetarijanski recept!
Seitan u Vinu
Namirnice:
Za pire:
Krumpir 200g
Maslac 150 g
Mlijeko 200 ml
Vrhnje za kuhanje 50 ml
Za seitan steak i umak:
Seitan 500 g
Šarene baby mrkve 250 g
Ljutika 3 kom
Češnjak 2 češnja
Vino 500ml
Soja sos 50-100 ml
Maslinovo ulje – po potrebi
Začini i dodaci:
Sol
Papar u zrnu (mlinac)
Svježi vlasac
Muškatni oraščić
Postupak:
Pire:
Oguliti krumpir, narezati ga na kockice i staviti kuhati u posoljenu vodi. Kada omekša, ubaciti ga u prešu za krumpir i istisnuti ga. Na tako istisnut krumpir dodati maslac, malo vrhnja i još soli. Sve izmiješati u lijepu masu koju je potrebno još jednom protisnuti kroz sitno sito. Kada se istisne krumpir, dodati mlijeka po potrebi da pire ne bude pregust, niti prerijedak.
Seitan:
Seitan izvana začiniti sa soli i paprom, utrljati u njega maslinovog ulja i pustiti da se malo marinira. Nakon 15-ak minuta staviti cijeli seitan na vruće ulje. Sa svake strane ga peći cca dvije minute na laganoj vatri dok ne poprimi hrskavu koricu i zlatnu boju. Maknuti s vatre.
Vino:
Narezati ljutiku na sitne kockice i dinstati na maslinovom ulju. Dodati češnjak i stapku ružmarina. Kada ljutika omekša dodati vino, cca 200ml. Posoliti i popapriti i pustiti da se kuha i vino reducira. Dodavati vodu i vino po potrebi dok se ne dobije traženi okus i gustoća koja bi trebala biti kremasta, ne prerijetka i ne pregusta. Dodati zeru soja sosa.
Baby mrkve:
Baby mrkve oprati i odrezati višak stabljike, začiniti začinskim biljem, soli i maslinovim uljem. Staviti ih peći u pećnicu na 170 stupnjeva, 25 minuta. Sve zajedno poslužiti.