Daniel iz 'Igre chefova' otkriva kako do savršene patke

Sastojci:
800 g svježih pačjih prsa
300 g korijena celera
50 g maslaca
150 ml vrhnja za kuhanje
50 ml mlijeka
Ulje
Sol
200 g bulgura
1 limun
1 naranča
1 nar
1 limeta
Maslinovo ulje
Sol
Papar
150 ml porta
50 g višanja
50 g ljutike
100 g maslaca
Timijan
Sol
Šećer (po potrebi)
Papar
Krema od celera:
Korijen celera oguliti i narezati na jednake kockice. Kockice celera popržiti na ulju, ali paziti da ne dobiju boju. Nakon što malo omekša dodati vrhnje i mlijeko. Kuhati nekih 20 minuta dok celer potpuno ne omekša. Sve skupa miksati u blenderu i po malo dodavati hladan maslac. Po potrebi dodati mlijeka ili vrhnja do željene gustoće
Bulgur s citrusima:
Bulgur skuhati, procijediti i prebaciti u posudu. U posudu s bulgurom dodati koricu limuna, naranče i limete skupa sa sokom limuna i naranče, maslinovim uljem i začiniti sa soli i paprom. Dodati zrna očišćenog nara i dobro promiješati i začiniti još po želji.
Pačja prsa:
Pačja prsa ostaviti na sobnoj temperaturi. Zarezati kožu, ali paziti da ne zarežemo do mesa već samo površinski kako bi masnoća mogla izaći. Dobro nasolimo s obje strane, stavimo u hladnu suhu tavu peći na stranu kože. Peći desetak minuta na srednjoj vatri dok ne dobijemo hrskavu i smeđu boju kože. Okrenuti i peći 30-ak sekundi na drugoj strani. Izvaditi iz tave i pustiti da odmori 5-8 min prije samog rezanja i serviranja.
Umak od porta i višanja:
U tavi gdje smo pekli pačja prsa, popržimo narezanu ljutiku dok ne omekša. Zatim tavu deglaziramo portom i višnjama. U umak dodamo timijan, sol, papar i šećer ako je izražena kiselina i reduciramo miješajući. Nakon što se umak izreducira za cca 50% dodamo maslac i pustimo da lagano kuha do željene gustoće.
