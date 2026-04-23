Igra chefova

Daniel iz 'Igre chefova' otkriva kako do savršene patke

Pripremite Danijelova pačja prsa

23.04.2026 11:39

Sastojci:

800 g svježih pačjih prsa

300 g korijena celera

50 g maslaca

150 ml vrhnja za kuhanje

50 ml mlijeka

Ulje

Sol

200 g bulgura

1 limun

1 naranča

1 nar

1 limeta

Maslinovo ulje

Sol

Papar

150 ml porta

50 g višanja

50 g ljutike

100 g maslaca

Timijan

Sol

Šećer (po potrebi)

Papar

Daniel, Igra chefova
Daniel, Igra chefova FOTO: RTL

Krema od celera:

Korijen celera oguliti i narezati na jednake kockice. Kockice celera popržiti na ulju, ali paziti da ne dobiju boju. Nakon što malo omekša dodati vrhnje i mlijeko. Kuhati nekih 20 minuta dok celer potpuno ne omekša. Sve skupa miksati u blenderu i po malo dodavati hladan maslac. Po potrebi dodati mlijeka ili vrhnja do željene gustoće

Bulgur s citrusima:

Bulgur skuhati, procijediti i prebaciti u posudu. U posudu s bulgurom dodati koricu limuna, naranče i limete skupa sa sokom limuna i naranče, maslinovim uljem i začiniti sa soli i paprom. Dodati zrna očišćenog nara i dobro promiješati i začiniti još po želji.

Pačja prsa:

Pačja prsa ostaviti na sobnoj temperaturi. Zarezati kožu, ali paziti da ne zarežemo do mesa već samo površinski kako bi masnoća mogla izaći. Dobro nasolimo s obje strane, stavimo u hladnu suhu tavu peći na stranu kože. Peći desetak minuta na srednjoj vatri dok ne dobijemo hrskavu i smeđu boju kože. Okrenuti i peći 30-ak sekundi na drugoj strani. Izvaditi iz tave i pustiti da odmori 5-8 min prije samog rezanja i serviranja.

Umak od porta i višanja:

U tavi gdje smo pekli pačja prsa, popržimo narezanu ljutiku dok ne omekša. Zatim tavu deglaziramo portom i višnjama. U umak dodamo timijan, sol, papar i šećer ako je izražena kiselina i reduciramo miješajući. Nakon što se umak izreducira za cca 50% dodamo maslac i pustimo da lagano kuha do željene gustoće.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

