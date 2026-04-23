Daniel iz 'Igre chefova' otkriva kako do savršene patke

Korijen celera oguliti i narezati na jednake kockice. Kockice celera popržiti na ulju, ali paziti da ne dobiju boju. Nakon što malo omekša dodati vrhnje i mlijeko. Kuhati nekih 20 minuta dok celer potpuno ne omekša. Sve skupa miksati u blenderu i po malo dodavati hladan maslac. Po potrebi dodati mlijeka ili vrhnja do željene gustoće

Bulgur skuhati, procijediti i prebaciti u posudu. U posudu s bulgurom dodati koricu limuna, naranče i limete skupa sa sokom limuna i naranče, maslinovim uljem i začiniti sa soli i paprom. Dodati zrna očišćenog nara i dobro promiješati i začiniti još po želji.

Pačja prsa ostaviti na sobnoj temperaturi. Zarezati kožu, ali paziti da ne zarežemo do mesa već samo površinski kako bi masnoća mogla izaći. Dobro nasolimo s obje strane, stavimo u hladnu suhu tavu peći na stranu kože. Peći desetak minuta na srednjoj vatri dok ne dobijemo hrskavu i smeđu boju kože. Okrenuti i peći 30-ak sekundi na drugoj strani. Izvaditi iz tave i pustiti da odmori 5-8 min prije samog rezanja i serviranja.

U tavi gdje smo pekli pačja prsa, popržimo narezanu ljutiku dok ne omekša. Zatim tavu deglaziramo portom i višnjama. U umak dodamo timijan, sol, papar i šećer ako je izražena kiselina i reduciramo miješajući. Nakon što se umak izreducira za cca 50% dodamo maslac i pustimo da lagano kuha do željene gustoće.

