Kako pripremiti Dorijin brancin iz 'Igre chefova'? Donosimo cijeli recept

Brancina isfiletirati i očistiti od kosti te izrezati filee.

File brancina ispeći na koži. Broskvu očistiti od debljih stabljiki i korijena, izrezati i blanširati u slanoj vodi. Krumpir oguliti i skuhati.

Na malo ulja prepržiti slane inćune, češnjak te dodati broskvu i krumpir te izmiješati i začini po želji.

Na pari tući žumanjke sa senfom, soli i sokom limuna te kada se dignu dodati otopljeni pročišćeni maslac. Dodati malo kosanih inćuna i peršina.

