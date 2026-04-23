Igra chefova

Kako pripremiti Dorijin brancin iz 'Igre chefova'? Donosimo cijeli recept

Donosimo recept za Dorijin filet brancina s broskvom, krumpirom i umakom holandez

23.04.2026 11:09

Sastojci:

1 manja glavica broskve

0.5 kg krumpira

2 kg brancin - cijeli

4 jaja

150 g maslaca

Limunov sok

Senf

Peršin

Suncokretovo ulje

Slani inćuni

Češnjak

Sol

Papar

Doria, Igra chefova
Doria, Igra chefova FOTO: RTL

Priprema:

Brancina isfiletirati i očistiti od kosti te izrezati filee.

File brancina ispeći na koži. Broskvu očistiti od debljih stabljiki i korijena, izrezati i blanširati u slanoj vodi. Krumpir oguliti i skuhati.

Na malo ulja prepržiti slane inćune, češnjak te dodati broskvu i krumpir te izmiješati i začini po želji.

Na pari tući žumanjke sa senfom, soli i sokom limuna te kada se dignu dodati otopljeni pročišćeni maslac. Dodati malo kosanih inćuna i peršina.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Upoznajte Ivu iz 'Igre chefova' koji je oborio žiri s nogu: 'Prijavio sam se pa zaboravio, nije mi se dalo'

Ivo je radio kod Gordona Ramseya u Londonu, a sada je u 'Igri chefova': 'Ovo je top, top, top. Privilegija je da ste tu'

Chef kuhinje u vrtiću Marko u 'Igri chefova' pokazao da zna, ali je li to dovoljno? 'Očekujemo puno više'

Daniel oduševio žiri 'Igre chefova': 'Borit ćemo se za njega'

Dejan je taksist koji se nakon 'Igre chefova' želi vratiti na vrh, ali...: 'Sam Bog te spasio'

Chef Stiven u šoku kad je u 'Igri chefova' ugledao svoju učenicu, a sada cheficu kuhinje! Evo što kaže o njezinom jelu

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom