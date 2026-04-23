Kako pripremiti Dorijin brancin iz 'Igre chefova'? Donosimo cijeli recept

Sastojci:
1 manja glavica broskve
0.5 kg krumpira
2 kg brancin - cijeli
4 jaja
150 g maslaca
Limunov sok
Senf
Peršin
Suncokretovo ulje
Slani inćuni
Češnjak
Sol
Papar
Priprema:
Brancina isfiletirati i očistiti od kosti te izrezati filee.
File brancina ispeći na koži. Broskvu očistiti od debljih stabljiki i korijena, izrezati i blanširati u slanoj vodi. Krumpir oguliti i skuhati.
Na malo ulja prepržiti slane inćune, češnjak te dodati broskvu i krumpir te izmiješati i začini po želji.
Na pari tući žumanjke sa senfom, soli i sokom limuna te kada se dignu dodati otopljeni pročišćeni maslac. Dodati malo kosanih inćuna i peršina.
