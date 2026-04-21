Pripremite Tonijevu sočnu piletinu iz 'Igre chefova'

Sastojci:
400 g pilećeg filea
200 g pilećih kostiju ili otpadaka
40 g pinjola
300 g cvjetače
100 ml vrhnja
40 g maslaca
150 g svježeg špinata
1 ljutika
1 češanj češnjaka (oko 5 g)
20 ml maslinovog ulja
500 ml temeljca (ili vode)
sol i papar
Priprema:
Pileći file:
File posolite i zapecite na jako zagrijanoj tavi s malo ulja sa svih strana. Zatim ga dovršite na laganoj vatri ili u pećnici, pazeći da ostane sočan. Nakon pečenja ostavite da kratko odmori.
Umak:
Pileće kosti ili otpatke dobro zapecite. Dodajte sitno nasjeckanu ljutiku i češnjak te kratko sotirajte. Podlijte temeljcem i kuhajte dok se tekućina ne reducira i umak ne postane intenzivnog okusa. Procijedite, zatim dodajte pinjole i malo maslaca te kratko prokuhajte kako bi se umak povezao.
Krema od cvjetače:
Cvjetaču skuhajte dok ne omekša, zatim je izmiksajte s vrhnjem i maslacem u glatku kremu. Posolite po ukusu.
Špinat:
Špinat kratko blanširajte u posoljenoj vodi (oko 30 sekundi), ocijedite i začinite s malo maslinovog ulja i soli.
