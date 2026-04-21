Emisije
Pripremite Tonijevu sočnu piletinu iz 'Igre chefova'

RTL.hr
21.04.2026 21:30

Sastojci:

400 g pilećeg filea

200 g pilećih kostiju ili otpadaka

40 g pinjola

300 g cvjetače

100 ml vrhnja

40 g maslaca

150 g svježeg špinata

1 ljutika

1 češanj češnjaka (oko 5 g)

20 ml maslinovog ulja

500 ml temeljca (ili vode)

sol i papar

Tonijevo jelo, Igra chefova FOTO: RTL

Priprema:

Pileći file:

File posolite i zapecite na jako zagrijanoj tavi s malo ulja sa svih strana. Zatim ga dovršite na laganoj vatri ili u pećnici, pazeći da ostane sočan. Nakon pečenja ostavite da kratko odmori.

Umak:

Pileće kosti ili otpatke dobro zapecite. Dodajte sitno nasjeckanu ljutiku i češnjak te kratko sotirajte. Podlijte temeljcem i kuhajte dok se tekućina ne reducira i umak ne postane intenzivnog okusa. Procijedite, zatim dodajte pinjole i malo maslaca te kratko prokuhajte kako bi se umak povezao.

Krema od cvjetače:

Cvjetaču skuhajte dok ne omekša, zatim je izmiksajte s vrhnjem i maslacem u glatku kremu. Posolite po ukusu.

Špinat:

Špinat kratko blanširajte u posoljenoj vodi (oko 30 sekundi), ocijedite i začinite s malo maslinovog ulja i soli.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

Recept za Mateove tortilje koje su zaslužile prolaz u 'Igri chefova'

Moglo bi te zanimati

Pretposljednja audicija u 'Igri chefova': Hoće li chefove više oduševiti kuhari ili amateri?

Stand-up komičar u 'Igri chefova' iznenadio chefa Stivena: 'Izgledate kao Simon Baker iz 'Mentalista'

Svjetska putnica Helena iskreno pred žirijem 'Igre chefova': 'Željela sam biti na televiziji'

Kuhar Dejan iz lepoglavske kaznionice stigao u 'Igru chefova': 'Posao je stresan, radim sa zatvorenicima'

Profesionalni kuhar Marko u 'Igri chefova' riskirao s prepelicom i umalo 'izgorio' od treme

Kandidat je nasmijao žiri 'Igre chefova', ali onda su se morali uozbiljiti: 'Ovo nije dobro'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?