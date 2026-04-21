Pripremite Tonijevu sočnu piletinu iz 'Igre chefova'

icon-close

Sastojci:

400 g pilećeg filea 200 g pilećih kostiju ili otpadaka 40 g pinjola 300 g cvjetače 100 ml vrhnja 40 g maslaca 150 g svježeg špinata 1 ljutika 1 češanj češnjaka (oko 5 g) 20 ml maslinovog ulja 500 ml temeljca (ili vode) sol i papar

Tonijevo jelo, Igra chefova

Priprema:

Pileći file:

File posolite i zapecite na jako zagrijanoj tavi s malo ulja sa svih strana. Zatim ga dovršite na laganoj vatri ili u pećnici, pazeći da ostane sočan. Nakon pečenja ostavite da kratko odmori.

Umak:

Pileće kosti ili otpatke dobro zapecite. Dodajte sitno nasjeckanu ljutiku i češnjak te kratko sotirajte. Podlijte temeljcem i kuhajte dok se tekućina ne reducira i umak ne postane intenzivnog okusa. Procijedite, zatim dodajte pinjole i malo maslaca te kratko prokuhajte kako bi se umak povezao.

Krema od cvjetače:

Cvjetaču skuhajte dok ne omekša, zatim je izmiksajte s vrhnjem i maslacem u glatku kremu. Posolite po ukusu.

Špinat: