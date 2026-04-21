Recept za Mateove tortilje koje su zaslužile prolaz u 'Igri chefova'

Tijesto

Sastojci:

3 šalice glatkog brašna 1 šalica tople vode 1/3 šalice ulja 1 prašak za pecivo 1 žličica soli

Priprema:

U zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol. Dodajte ulje i toplu vodu te zamijesite glatko tijesto. Ostavite da odmara najmanje 15–20 minuta (idealno do 2 sata). Nakon odmora tijesto podijelite na 16 manjih kuglica. Ostavite ih da odstoje još oko 5 minuta, zatim svaku razvaljajte u tanki krug. Pecite na zagrijanoj tavi oko 30 sekundi s jedne strane i oko 20 sekundi s druge strane.

Mateov recept, Igra chefova FOTO: RTL

Povrtna smjesa

Sastojci:

3 velika luka 3 velike mrkve 4 paprike 100 g špinata sol i papar timijan šećer (po potrebi) (po želji) sriracha

Priprema:

Luk pirjajte na jačoj vatri dok ne dobije lagano zagorjelu, grill" aromu i omekša, zatim ga maknite sa strane. Na isti način zasebno pripremite mrkvu i papriku. Na mrkvu dodajte 2 prstohvata timijana. Sol dodajte pred kraj pripreme kako povrće ne bi pustilo previše tekućine i izgubilo željeni okus pečenja. Rajčicu (ako se koristi) kuhajte dok ne omekša i dok većina tekućine ne ispari. Zatim dodajte prethodno pripremljeno povrće, kratko sve zajedno prokuhajte i po želji dodajte srirachu. Maknite s vatre i umiješajte špinat kako bi lagano omekšao na toplini smjese.

Umak od vrhnja

Sastojci:

kiselo vrhnje sitno nasjeckani češnjak Priprema: Pomiješajte kiselo vrhnje i sitno nasjeckani češnjak. Peršinovo ulje Sastojci: maslinovo ulje svježi peršin

Priprema: