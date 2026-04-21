Recept za Mateove tortilje koje su zaslužile prolaz u 'Igri chefova'

Donosimo recept za Mateove mamine tortilje

21.04.2026 21:30

Tijesto

Sastojci:

3 šalice glatkog brašna

1 šalica tople vode

1/3 šalice ulja

1 prašak za pecivo

1 žličica soli

Priprema:

U zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol. Dodajte ulje i toplu vodu te zamijesite glatko tijesto.

Ostavite da odmara najmanje 15–20 minuta (idealno do 2 sata).

Nakon odmora tijesto podijelite na 16 manjih kuglica. Ostavite ih da odstoje još oko 5 minuta, zatim svaku razvaljajte u tanki krug.

Pecite na zagrijanoj tavi oko 30 sekundi s jedne strane i oko 20 sekundi s druge strane.

Mateov recept, Igra chefova
Mateov recept, Igra chefova FOTO: RTL

Povrtna smjesa

Sastojci:

3 velika luka

3 velike mrkve

4 paprike

100 g špinata

sol i papar

timijan

šećer (po potrebi)

(po želji) sriracha

Priprema:

Luk pirjajte na jačoj vatri dok ne dobije lagano zagorjelu, grill" aromu i omekša, zatim ga maknite sa strane.

Na isti način zasebno pripremite mrkvu i papriku. Na mrkvu dodajte 2 prstohvata timijana.

Sol dodajte pred kraj pripreme kako povrće ne bi pustilo previše tekućine i izgubilo željeni okus pečenja.

Rajčicu (ako se koristi) kuhajte dok ne omekša i dok većina tekućine ne ispari. Zatim dodajte prethodno pripremljeno povrće, kratko sve zajedno prokuhajte i po želji dodajte srirachu.

Maknite s vatre i umiješajte špinat kako bi lagano omekšao na toplini smjese.

Umak od vrhnja

Sastojci:

kiselo vrhnje

sitno nasjeckani češnjak

Priprema:

Pomiješajte kiselo vrhnje i sitno nasjeckani češnjak.

Peršinovo ulje

Sastojci:

maslinovo ulje

svježi peršin

Priprema:

Zagrijte maslinovo ulje s peršinom na oko 63 C uz stalno miješanje.

Zatim smjesu odmah izblendajte do glatke teksture i procijedite kroz fino sito ili gazu u čistu posudu.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

Recepti Igre chefova

Pripremite Tonijevu sočnu piletinu iz 'Igre chefova'

Recepti Igre chefova

I vi kod kuće pripremite specijalitet žabe na kapuli koji je Luka servirao u 'Igri chefova'

Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom