Recept za Mateove tortilje koje su zaslužile prolaz u 'Igri chefova'

Tijesto
Sastojci:
3 šalice glatkog brašna
1 šalica tople vode
1/3 šalice ulja
1 prašak za pecivo
1 žličica soli
Priprema:
U zdjeli pomiješajte brašno, prašak za pecivo i sol. Dodajte ulje i toplu vodu te zamijesite glatko tijesto.
Ostavite da odmara najmanje 15–20 minuta (idealno do 2 sata).
Nakon odmora tijesto podijelite na 16 manjih kuglica. Ostavite ih da odstoje još oko 5 minuta, zatim svaku razvaljajte u tanki krug.
Pecite na zagrijanoj tavi oko 30 sekundi s jedne strane i oko 20 sekundi s druge strane.
Povrtna smjesa
Sastojci:
3 velika luka
3 velike mrkve
4 paprike
100 g špinata
sol i papar
timijan
šećer (po potrebi)
(po želji) sriracha
Priprema:
Luk pirjajte na jačoj vatri dok ne dobije lagano zagorjelu, grill" aromu i omekša, zatim ga maknite sa strane.
Na isti način zasebno pripremite mrkvu i papriku. Na mrkvu dodajte 2 prstohvata timijana.
Sol dodajte pred kraj pripreme kako povrće ne bi pustilo previše tekućine i izgubilo željeni okus pečenja.
Rajčicu (ako se koristi) kuhajte dok ne omekša i dok većina tekućine ne ispari. Zatim dodajte prethodno pripremljeno povrće, kratko sve zajedno prokuhajte i po želji dodajte srirachu.
Maknite s vatre i umiješajte špinat kako bi lagano omekšao na toplini smjese.
Umak od vrhnja
Sastojci:
kiselo vrhnje
sitno nasjeckani češnjak
Priprema:
Pomiješajte kiselo vrhnje i sitno nasjeckani češnjak.
Peršinovo ulje
Sastojci:
maslinovo ulje
svježi peršin
Priprema:
Zagrijte maslinovo ulje s peršinom na oko 63 C uz stalno miješanje.
Zatim smjesu odmah izblendajte do glatke teksture i procijedite kroz fino sito ili gazu u čistu posudu.
