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Igra chefova

Samo jedan korak dijelio ga je od polufinala: Ivan završio svoj put u 'Igri chefova'

Nakon što je sivi tim pobjedom u timskom izazovu osigurao direktan prolaz u polufinale 'Igre chefova', tri vrsna kuhara - Mato, Bartol i Ivan - našli su se u izravnoj borbi za opstanak

RTL.hr
02.06.2026 23:00

Zadatak pred trojicom kandidata bio je posebno emotivan: morali su pripremiti jelo s namirnicom koju su za njih odabrali članovi njihovih obitelji. Dok je Bartol dobio pistacije, a Ivan batat, Matu je dočekalo najveće iznenađenje. Njegova supruga i sinovi putem video poruke odabrali su grdobinu, ribu od koje Mato priprema jedno od njihovih omiljenih jela.

"Napravio sam točno ono što je moja supruga i moja dva sina htjeli da napravim", izjavio je Mato, odlučan da opravda njihovo povjerenje. S druge strane, Ivan i Bartol suočili su se s izazovom kako namirnice koje nisu nužno njihov prvi izbor uklopiti u jelo dostojno polufinala.

Ivan, Igra chefova
Ivan, Igra chefova FOTO: RTL

Tri posebna tanjura

Pred žiri su stigla tri tanjura koja su savršeno oslikavala različite pristupe kuhanju. Mato je pripremio tehnički zahtjevan Wellington od grdobine, jelo koje je oduševilo chefove. "Ovdje netko razmišlja o okusima", komentirao je jedan od članova žirija, pohvalivši smislenost i zaokruženost tanjura. Jedina zamjerka bila je nedovoljno pečeno lisnato tijesto na nekim dijelovima, no okusi su bili besprijekorni.

Bartol se odlučio za ribu sa zubatcem i pistacijama, no njegov pristup "više je više" ovaj put nije donio željeni rezultat. Iako tehnički vješto pripremljene, brojne komponente na tanjuru, prema mišljenju žirija, ugušile su glavni okus ribe. "Od ovog tanjura možeš napraviti tri tanjura", zaključili su, ističući da je jelo imalo previše slatkih nota i nepotrebnih elemenata.

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Ivan je poslužio jastoga s kremom od batata i salatom od korabe, no upravo su ga detalji koštali prolaska. Iako je jastog bio dobro pripremljen, čips od poriluka donio je jelu gorčinu, a salati je nedostajalo svježine i kiseline. "Tu je, nažalost, ta komponenta poriluka koja nije uspjela", bila je jedna od ključnih kritika.

Nijanse presudile u "najboljem eliminacijskom kuhanju"

Chefovi su se složili da ocjenjuju "tri najbolja tanjura svih eliminacija dosad" i da će odluka biti iznimno teška. Nakon kušanja, bodovi su otkrili jasnog pobjednika. Mato je za svoj Wellington od grdobine osvojio maksimalnih 15 bodova i time potvrdio status jednog od glavnih favorita. Bartol je s 12 bodova također osigurao svoje mjesto u polufinalu. S devet osvojenih bodova, Ivan je bio taj koji je morao napustiti natjecanje.

Iako razočaran, Ivan se od natjecanja oprostio uzdignute glave. Žiri ga je ispratio riječima hvale, nazivajući ga "motorom ekipe" i kuharom koji barata vrhunskim tehnikama. Sam Ivan pokazao je sportski duh. "Imaš u životu izbor da budeš sretan ili nesretan. Ja biram biti sretan", poručio je za kraj, ostavljajući iza sebe trag kao jedan od najjačih natjecatelja sezone.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

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