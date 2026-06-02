Samo jedan korak dijelio ga je od polufinala: Ivan završio svoj put u 'Igri chefova'

Nakon što je sivi tim pobjedom u timskom izazovu osigurao direktan prolaz u polufinale 'Igre chefova', tri vrsna kuhara - Mato, Bartol i Ivan - našli su se u izravnoj borbi za opstanak

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Zadatak pred trojicom kandidata bio je posebno emotivan: morali su pripremiti jelo s namirnicom koju su za njih odabrali članovi njihovih obitelji. Dok je Bartol dobio pistacije, a Ivan batat, Matu je dočekalo najveće iznenađenje. Njegova supruga i sinovi putem video poruke odabrali su grdobinu, ribu od koje Mato priprema jedno od njihovih omiljenih jela. "Napravio sam točno ono što je moja supruga i moja dva sina htjeli da napravim", izjavio je Mato, odlučan da opravda njihovo povjerenje. S druge strane, Ivan i Bartol suočili su se s izazovom kako namirnice koje nisu nužno njihov prvi izbor uklopiti u jelo dostojno polufinala.

icon-expand Ivan, Igra chefova FOTO: RTL

Tri posebna tanjura

Pred žiri su stigla tri tanjura koja su savršeno oslikavala različite pristupe kuhanju. Mato je pripremio tehnički zahtjevan Wellington od grdobine, jelo koje je oduševilo chefove. "Ovdje netko razmišlja o okusima", komentirao je jedan od članova žirija, pohvalivši smislenost i zaokruženost tanjura. Jedina zamjerka bila je nedovoljno pečeno lisnato tijesto na nekim dijelovima, no okusi su bili besprijekorni. Bartol se odlučio za ribu sa zubatcem i pistacijama, no njegov pristup "više je više" ovaj put nije donio željeni rezultat. Iako tehnički vješto pripremljene, brojne komponente na tanjuru, prema mišljenju žirija, ugušile su glavni okus ribe. "Od ovog tanjura možeš napraviti tri tanjura", zaključili su, ističući da je jelo imalo previše slatkih nota i nepotrebnih elemenata.

icon-expand Igra chefova FOTO: RTL

Ivan je poslužio jastoga s kremom od batata i salatom od korabe, no upravo su ga detalji koštali prolaska. Iako je jastog bio dobro pripremljen, čips od poriluka donio je jelu gorčinu, a salati je nedostajalo svježine i kiseline. "Tu je, nažalost, ta komponenta poriluka koja nije uspjela", bila je jedna od ključnih kritika.

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