Sirijac Ali u 'Igri chefova' spremio janjetinu, ali...: 'Držimo vas na oku'

U popularnom kulinarskom showu "Igra chefova" jedan je kandidat svojom životnom pričom i jelom koje ga vraća u djetinjstvo posebno dirnuo i žiri i gledatelje. Ali, šezdesetjednogodišnji kuhar podrijetlom iz Sirije, predstavio se jelom koje u Hrvatskoj nije često na tanjurima, a njegova priča o otpornosti i novim počecima nikoga nije ostavila ravnodušnim.

Put od Alepa do Hrvatske

Alijeva životna priča započela je davno, kada je s nepunih osamnaest godina, 1975. godine, stigao u bivšu Jugoslaviju kako bi studirao. Iako je upisao fakultet za laboratorijskog tehničara, život ga je odveo u drugom smjeru - prema kuhinji. "Počeo sam malo po malo u kuhinjama raditi i nastavio sam cijeli život", ispričao je.

Ali i Toni, Igra chefova FOTO: RTL

U Hrvatskoj je upoznao i suprugu, s kojom je u braku trideset godina. Zajedno su 1996. godine otišli u Siriju, gdje su izgradili uspješan život i posao. "Otvorili smo prvi objekt, drugi objekt, a treći objekt", prisjeća se Ali. No, tada je počeo rat koji im je sve oduzeo. "Izgubili smo sve. Ponovo natrag u Hrvatsku, s nulom u Hrvatsku. Evo, već skoro deset godina u Hrvatskoj." Unatoč svemu, njegov duh ostao je neslomljiv. "Opet smo nešto izgradili. Idemo dalje. Svaki čovjek mora imati nadu, mora biti optimist. Dok ide, ne smije stati", poručio je s nevjerojatnom snagom.

Janjetina s bamijom kao povratak u prošlost

Za svoje predstavljanje žiriju, Ali je odlučio pripremiti janjetinu s bamijom, jelom koje za njega ima posebno značenje. "Sjetio sam se mojeg djetinjstva i jednostavno sam htio vratiti to u pamćenje", objasnio je. Bamija, namirnica koja je kod nas pomalo zaboravljena, za njega je ključna. "Smatram da je to zaboravljena namirnica koja bi trebala ući u upotrebu, a i ljekovita je", naglasio je.

Jajetina i bamije, Igra chefova FOTO: RTL

Njegov rodni grad Alep bio je poznat po kulinarstvu, a posebno po začinima. Opisao je ulicu s dvjesto dućana u kojima su se prodavali samo začini, dočaravajući bogatstvo okusa i mirisa koji su oblikovali njegovo kulinarsko nasljeđe. Ipak, za ovo jelo odlučio se na jednostavniji, restoranski pristup.

Presudili detalji, ali i potencijal

Kada je tanjur stigao pred žiri, mišljenja su bila podijeljena. Iako je ideja pohvaljena, tehnički nedostaci bili su očiti. "Fali soli na mesu", bio je jedan od prvih komentara. Problem je nastao i zbog neujednačenog pečenja mesa, što je Ali kasnije i sam priznao, objasnivši da je meso pekao u tavi u komadima umjesto u jednom komadu, kako bi ostalo toplo. Međutim, žiri je prepoznao potencijal i znanje koje se krije iza tanjura. Posebno su pohvalili upotrebu bamije. Chef Tibor rekao je: "Podržavam upotrebu namirnica poput bamije koje su, ajmo reći, u jednu ruku i zaboravljene, zanemarene." Iako je jedan član žirija bio protiv prolaska zbog tehničkih grešaka, druga dvojica su prepoznala Alijevu vještinu i želju. "Meni je bio dovoljan razlog da se ja ipak odlučim", zaključio je chef Toni koji mu je dao prolazni glas.

Ali, Igra chefova FOTO: RTL