Sirijac Nader u 'Igri chefova' zbunio je žiri: 'Jelo ima smisla, ali...'

U popularnom kulinarskom showu "Igra chefova" žiri je imao priliku kušati dašak Bliskog istoka, a za to je zaslužan Nader, natjecatelj sirijskih korijena koji je svojim jelom i životnom pričom unio potpuno novu dimenziju u natjecanje. Pripremivši tradicionalno sirijsko jelo, Nader nije samo pokazao svoje kulinarsko umijeće, već je chefovima ispričao priču o obitelji, zemlji i tradiciji koja se krije iza svakog zalogaja.
Od polja u Siriji do kulinarskog natjecanja
Nader, koji za sebe kaže da je "pola Hrvat, pola Sirijac", svoju je životnu priču započeo u Siriji, gdje se njegov otac, nakon studija u Hrvatskoj u doba Nesvrstanih, vratio sa suprugom. Odrastao je na velikom obiteljskom imanju, gdje je od djeda naučio sve o poljoprivredi i važnosti ekološkog uzgoja.
"U Siriji smo imali veliku zemlju i svako ljeto smo je obrađivali. Moj djed je bio pokretač svega", ispričao je Nader, ističući kako je ljubav prema prirodi i čistim namirnicama ponio sa sobom. Ta filozofija "iz zemlje u usta", kako je sam opisuje, temelj je njegovog pristupa kuhanju, a upravo je tu autentičnost prenio i na tanjur koji je predstavio žiriju. Iako je stručnjak za sirijsku kuhinju, priznaje da mu u Hrvatskoj ponekad nedostaje "špek", no arapski specijaliteti ostaju njegova najveća kulinarska ljubav.
Fatteh - jelo koje okuplja obitelj
Za svoje predstavljanje Nader je odabrao tradicionalno vegetarijansko jelo "Fatteh", bogato okusima i slojevima, koje se u Siriji obično jede petkom i nedjeljom, kada se obitelj okuplja za stolom. Osnova jela je slanutak, a Nader je kroz smijeh podijelio i pokoji trik iz sirijske kuhinje.
"Kumin je dosta dobar začin, između ostalog i protiv napuhavanja. Ne želimo da žene imaju problema nakon hrane, da doma budu sretne i spavaju u svom krevetu, a ne na kauču", našalio se dok je pripremao jelo. Iako je priznao da mu multitasking i pričanje pred kamerama malo odvlače fokus, što je rezultiralo blago prepečenim kruhom, uspio je sastaviti jelo koje je zaintrigiralo žiri.
Egzotika koja je podijelila, ali i oduševila žiri
Kada je tanjur stigao pred chefove, odmah su prepoznali da se radi o kuhinji koja nije s naših prostora. "Definitivno kuhinja koja nije naša", bio je jedan od prvih komentara. Okusi su izazvali raspravu - dok je nekima kiselina bila malo prejaka, drugi su hvalili balans, svježinu mente i hrskavost tostiranih badema.
"Okusom, kad se sve zapravo spoji, ne mogu reći da nema smisla. Ima smisla", komentirao je chef Tibor, dok je drugi dodao kako bi volio u svom timu imati nekoga tko poznaje drugačije okuse. Upravo je ta želja za egzotikom i novim kulinarskim znanjima presudila. Unatoč jednoj negativnoj odluci, Nader je s dva glasa "za" prošao dalje.