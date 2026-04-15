Sirijac Nader u 'Igri chefova' zbunio je žiri: 'Jelo ima smisla, ali...'

U popularnom kulinarskom showu "Igra chefova" žiri je imao priliku kušati dašak Bliskog istoka, a za to je zaslužan Nader , natjecatelj sirijskih korijena koji je svojim jelom i životnom pričom unio potpuno novu dimenziju u natjecanje. Pripremivši tradicionalno sirijsko jelo, Nader nije samo pokazao svoje kulinarsko umijeće, već je chefovima ispričao priču o obitelji, zemlji i tradiciji koja se krije iza svakog zalogaja.

Nader, koji za sebe kaže da je "pola Hrvat, pola Sirijac", svoju je životnu priču započeo u Siriji, gdje se njegov otac, nakon studija u Hrvatskoj u doba Nesvrstanih, vratio sa suprugom. Odrastao je na velikom obiteljskom imanju, gdje je od djeda naučio sve o poljoprivredi i važnosti ekološkog uzgoja.

"U Siriji smo imali veliku zemlju i svako ljeto smo je obrađivali. Moj djed je bio pokretač svega", ispričao je Nader, ističući kako je ljubav prema prirodi i čistim namirnicama ponio sa sobom. Ta filozofija "iz zemlje u usta", kako je sam opisuje, temelj je njegovog pristupa kuhanju, a upravo je tu autentičnost prenio i na tanjur koji je predstavio žiriju. Iako je stručnjak za sirijsku kuhinju, priznaje da mu u Hrvatskoj ponekad nedostaje "špek", no arapski specijaliteti ostaju njegova najveća kulinarska ljubav.