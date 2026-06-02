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Igra chefova

Sivi tim pobijedio i izborio direktno polufinale: 'Joj, joj, joj. Najslađa pobjeda!'

U posljednjoj timskoj borbi prije ulaska u top pet, kandidate je dočekao najemotivniji izazov do sada. Kuhali su za svoje najbliže - obitelji i prijatelje, ljude koji su im najveća podrška i zbog kojih su se mnogi i zaljubili u kulinarstvo. Ulog je bio ogroman: pobjednički tim osiguravao je izravan ulazak u polufinale, dok su poraženi morali u napetu borbu za ostanak

RTL.hr
02.06.2026 22:30

Sama najava da će kuhati za članove svojih obitelji izazvala je buru emocija među natjecateljima. Svjesni da kuhaju za svoje najstrože, ali i najdraže kritičare, kandidati nisu mogli sakriti uzbuđenje i nervozu. Zadatak je bio jednostavan, ali i iznimno težak: u 75 minuta, bez ograničenja u namirnicama, trebali su pripremiti jelo koje će oduševiti njihove najmilije.

Sivi tim do pobjede bez pomoći mentora

Najveći obrat u izazovu dogodio se kada su natjecatelji saznali da će morati kuhati potpuno sami, bez pomoći svojih mentora. Chefovi su morali napustiti radne jedinice i s galerije promatrati kako se njihovi timovi snalaze u najvažnijem timskom zadatku dosad.

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

U ovoj neočekivanoj situaciji najbolje se snašao sivi tim, koji čine Toni, Valentina i Daniel. Iako su tijekom natjecanja ostvarili najmanje pobjeda, ovoga puta pokazali su izvanrednu smirenost i organizaciju. Toni je preuzeo ulogu vođe, predloživši ideju oko koje su se složili i njegovi kolege. "On je pokazao da zna što radi i da zna s okusima, i nekako smo se oslonili ja i Valentina na njega", objasnio je Daniel njihovu timsku dinamiku.

"Najslađa pobjeda" i izravan prolaz dalje

Kako bi ocjenjivanje bilo što objektivnije, obitelji su kušale tri jela poslužena na neutralnim, bijelim tanjurima, ne znajući koji tim stoji iza kojeg tanjura. Nakon napetog prebrojavanja glasova, pobjedu je odnio upravo sivi tim.

Oduševljenje u timu bilo je neopisivo. "Joj, joj, joj! Nevjerojatno, najslađa pobjeda!", povikala je Valentina, a Toni je dodao: "Evo, doživjeli smo prosvjetljenje". Pobjeda im je donijela ne samo veliko zadovoljstvo, već i izravan plasman u polufinale, čime su postali prvi članovi top pet društva.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

igra chefova
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