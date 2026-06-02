Sivi tim pobijedio i izborio direktno polufinale: 'Joj, joj, joj. Najslađa pobjeda!'

Sama najava da će kuhati za članove svojih obitelji izazvala je buru emocija među natjecateljima. Svjesni da kuhaju za svoje najstrože, ali i najdraže kritičare, kandidati nisu mogli sakriti uzbuđenje i nervozu. Zadatak je bio jednostavan, ali i iznimno težak: u 75 minuta, bez ograničenja u namirnicama, trebali su pripremiti jelo koje će oduševiti njihove najmilije.

Najveći obrat u izazovu dogodio se kada su natjecatelji saznali da će morati kuhati potpuno sami, bez pomoći svojih mentora. Chefovi su morali napustiti radne jedinice i s galerije promatrati kako se njihovi timovi snalaze u najvažnijem timskom zadatku dosad.

U ovoj neočekivanoj situaciji najbolje se snašao sivi tim, koji čine Toni, Valentina i Daniel. Iako su tijekom natjecanja ostvarili najmanje pobjeda, ovoga puta pokazali su izvanrednu smirenost i organizaciju. Toni je preuzeo ulogu vođe, predloživši ideju oko koje su se složili i njegovi kolege. "On je pokazao da zna što radi i da zna s okusima, i nekako smo se oslonili ja i Valentina na njega", objasnio je Daniel njihovu timsku dinamiku.

Kako bi ocjenjivanje bilo što objektivnije, obitelji su kušale tri jela poslužena na neutralnim, bijelim tanjurima, ne znajući koji tim stoji iza kojeg tanjura. Nakon napetog prebrojavanja glasova, pobjedu je odnio upravo sivi tim.

Oduševljenje u timu bilo je neopisivo. "Joj, joj, joj! Nevjerojatno, najslađa pobjeda!", povikala je Valentina, a Toni je dodao: "Evo, doživjeli smo prosvjetljenje". Pobjeda im je donijela ne samo veliko zadovoljstvo, već i izravan plasman u polufinale, čime su postali prvi članovi top pet društva.

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