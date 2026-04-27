Šok u 'Igri chefova'! Mate izbačen usred zadatka: 'Nažalost, vidjeli smo dosta'

Sa svega trideset minuta na raspolaganju, kulinarska vještina brzo je pala u drugi plan, a test je postao brutalna bitka izdržljivosti, preciznosti i mentalne snage koja je neke stajala daljnjeg natjecanja.

Kombinacija loše organizacije, neuredne radne stanice i nedovoljne količine namirnica dovela je i do prve eliminacije usred zadatka. "Nažalost, vidjeli smo dosta. Žao nam je, ali zbog toga te moramo poslati kući", bile su riječi sudaca koje su šokirale preostale natjecatelje i poslužile kao surovo upozorenje. Mate, koji je usred zadatka, napustio show svoj je poraz sažeo riječima: "Ispao sam, što se kaže, na gluposti i na salatama, ali to je život. Idemo dalje."

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.