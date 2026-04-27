Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Igra chefova

Šok u 'Igri chefova'! Mate izbačen usred zadatka: 'Nažalost, vidjeli smo dosta'

U naizgled jednostavnom zadatku pripreme dvanaest identičnih miješanih salata, kandidati 'Igre chefova' suočili su se s nemilosrdnim protivnikom - vremenom

RTL.hr
27.04.2026 22:30

Sa svega trideset minuta na raspolaganju, kulinarska vještina brzo je pala u drugi plan, a test je postao brutalna bitka izdržljivosti, preciznosti i mentalne snage koja je neke stajala daljnjeg natjecanja.

Kombinacija loše organizacije, neuredne radne stanice i nedovoljne količine namirnica dovela je i do prve eliminacije usred zadatka. "Nažalost, vidjeli smo dosta. Žao nam je, ali zbog toga te moramo poslati kući", bile su riječi sudaca koje su šokirale preostale natjecatelje i poslužile kao surovo upozorenje. Mate, koji je usred zadatka, napustio show svoj je poraz sažeo riječima: "Ispao sam, što se kaže, na gluposti i na salatama, ali to je život. Idemo dalje."

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Prvi eliminacijski zadatak - netko odmah ide kući! 'Ako ispadnem na salati, moram ići u samostan neki!'

Drama, suze i stres! Evo što nas očekuje u novom tjednu 'Igre chefova'

Almir iz Pule donosi posebnu energiju u 'Igru chefova', a za RTL.hr poručuje: 'Kuham, pjevam i smijem se'

Nakon što je oduševio žiri 'Igre chefova', Daniel za RTL.hr otkrio: 'Uvijek sam pratio što baka radi za štednjakom'

Recept koji je oduševio chefove! Evo kako pripremiti Matin brancin

Ivan iz 'Igre chefova' dirnut reakcijama gledatelja! Za RTL.hr otkrio: 'Posebno me dotaknuo jedan komentar'

Pročitaj na Net.hr
Nina Badrić priredila spektakl za pamćenje: Pogledajte prizore s prepune splitske Pjace
Roštilj, grah ili radno? Evo kako će naši poznati voditelji proslaviti Praznik rada
Zadranka koja je osvojila neženju Petra: Ima brata blizanca, a obitelj joj je na prvom mjestu
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom