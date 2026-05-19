Šok u 'Igri chefova'! Natjecatelji očekivali eliminaciju, a onda je Marijana objavila potpuni preokret

U trenutku kada su natjecatelji očekivali još jedan stresan eliminacijski izazov, voditeljica je unijela olakšanje u studio. "Danas nema eliminacijskog izazova", objavila je, što je izazvalo val odobravanja i vidnog olakšanja među kandidatima.

Međutim, opuštanje nije dugo trajalo. Iako nitko nije išao kući, ulog je postao veći nego ikad prije. Marijana je otkrila da današnji dan donosi jedinstvenu i iznimno moćnu nagradu. "Do sada ste se borili za najbolji tim, a sada se borite za dva najbolja tima", objasnila je. Dva tima s najviše bodova u prvom krugu kuhanja prolaze u drugu rundu, gdje ih čeka takozvana "spasilačka misija".