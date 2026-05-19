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Igra chefova

Šok u 'Igri chefova'! Natjecatelji očekivali eliminaciju, a onda je Marijana objavila potpuni preokret

Napetost u najpopularnijem kulinarskom showu 'Igra chefova' dosegla je vrhunac ulaskom natjecatelja u top deset. Umjesto borbe za opstanak, kandidati su se suočili s novim pravilima igre koja su unijela pomutnju, ali i novu nadu. Voditeljica Marijana objavila je vijest koja je promijenila sve - danas nitko ne napušta natjecanje

RTL.hr
19.05.2026 21:30

U trenutku kada su natjecatelji očekivali još jedan stresan eliminacijski izazov, voditeljica je unijela olakšanje u studio. "Danas nema eliminacijskog izazova", objavila je, što je izazvalo val odobravanja i vidnog olakšanja među kandidatima.

Međutim, opuštanje nije dugo trajalo. Iako nitko nije išao kući, ulog je postao veći nego ikad prije. Marijana je otkrila da današnji dan donosi jedinstvenu i iznimno moćnu nagradu. "Do sada ste se borili za najbolji tim, a sada se borite za dva najbolja tima", objasnila je. Dva tima s najviše bodova u prvom krugu kuhanja prolaze u drugu rundu, gdje ih čeka takozvana "spasilačka misija".

Igra chefova
Igra chefova FOTO: RTL

Moć povratka: Tko će dobiti drugu priliku?

Nova pravila izazvala su pravu buru među natjecateljima. Pobjednik drugog kruga neće osvojiti imunitet ili prednost za sebe, već nešto puno značajnije. "Najbolji među vama ima šansu vratiti jednu osobu koja je već ispala", otkrila je Marijana, dodavši: "Netko od vas danas će dobiti mogućnost vratiti bivšeg kandidata, i to u svoj tim."

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

igra chefova
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