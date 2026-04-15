Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Igra chefova

Šok u 'Igri chefova'! Panta poslužio nešto što je zabranjeno: 'To je nedopustivo, to se vraća u more'

Vladimir Pantović poznatiji kao Panta naljutio je žiri 'Igre chefova'

RTL.hr
15.04.2026 22:25

U popularnom kulinarskom showu "Igra chefova", gdje se vještine i kreativnost stavljaju na kušnju, jedan je natjecatelj priredio trenutak za pamćenje. Iskusni ribolovac i ugostitelj Vladimir Pantović, poznat kao Panta, odlučio je pred stručni žiri donijeti esenciju mora, no njegov je nastup obilježio neočekivani preokret s rakijom i ozbiljna etička rasprava koja je zasjenila samo kuhanje.

Panta, Igra chefova
Panta, Igra chefova FOTO: RTL

Neočekivani sastojak: brudet s domaćom lozovačom

Panta je za svoje jelo odabrao sipe, lignje i hlapa, namirnice koje, kako kaže, poznaje u dušu. Plan je bio jednostavan i tradicionalan - pripremiti bogati brudet. Tijekom kuhanja, odlučio je podliti jelo vinom i nazdraviti, no umjesto malvazije, u čaši ga je dočekalo iznenađenje.

"Ja sam si jutros točio vino i bilo mi je čudno kako se ta boca brzo napunila. Kad sam napravio bevandu, unutra je bila rakija, naša domaća lozovača", ispričao je Panta nakon što je potegnuo gutljaj. Shvativši da je u jelo umjesto vina ulio rakiju, šokirano je dodao: "Ovako su mi oči radile, kao fenjer. Kakav će to brudet doći, ljudi moji? Pijani hlap?"

Pantin brudet, Igra chefova
Pantin brudet, Igra chefova FOTO: RTL

Ova komična zamjena, iako je zabavila gledatelje, bila je samo uvod u puno ozbiljniju dramu koja se odvijala iza kulisa, kada je jelo stiglo pred žiri.

Rasprava koja je zasjenila kuhanje: Je li hlapu s ikrom mjesto na tanjuru?

Iako je okus jela bio dobar, jedan je detalj izazvao burnu reakciju članova žirija. Na posluženom hlapu primijetili su ikru, što je pokrenulo oštru raspravu o etici i odgovornosti u kulinarstvu.

"Meni tu smeta užasno na ovim hlapovima jajašca. Znači, to je nedopustivo", oštar je bio chef Stiven dodajući kako je korištenje ženke s ikrom sramota za svakoga tko se bavi ribolovom i gastronomijom. "To se vraća u more. Ovo se ne smije prodavati, uloviti niti posluživati. To je nedopustivo", složio se ostatak žirija.

Stiven, Igra chefova
Stiven, Igra chefova FOTO: RTL

Rasprava je istaknula važnost očuvanja morskog života i odgovornost kuhara da koriste samo one namirnice koje su ulovljene na održiv način. Žiri je naglasio da se takve životinje moraju vratiti u more kako bi se osigurala budućnost vrste, bez obzira na kulinarske ambicije.

Lekcija naučena na teži način

Suočen s kritikama, Panta, koji i sam vodi malu konobu koju su posjetili i predsjednik Milanović i Severina, priznao je pogrešku. Objasnio je da je hlapa dobio takvog i da u trenutku pripreme nije znao kako drugačije postupiti. "Što da radim sad? Morao sam to napraviti", pravdao se, ali je na kraju prihvatio odgovornost. "Nikad više u životu ne bih tu ikru stavio. Ali eto, svaka škola se plaća."

Tibor, Igra chefova
Tibor, Igra chefova FOTO: RTL

Nažalost po Pantu, ova skupa lekcija značila je i kraj natjecanja.

