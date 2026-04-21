Stand-up komičar u 'Igri chefova' iznenadio chefa Stivena: 'Izgledate kao Simon Baker iz 'Mentalista'

U napetoj atmosferi kulinarskog showa " Igra chefova ", gdje se ocjenjuje svaka sitnica, a snovi kandidata ovise o odluci stručnog žirija, jedan je natjecatelj odlučio razbiti tenzije na potpuno neočekivan način - humorom. Stand-up komičar Leon, suočen s oštrom kritikom svog jela, iskoristio je priliku i uputio jednom od chefova, Stivenu Vuniću , kompliment koji je sve iznenadio.

Svjestan da mu kulinarska izvedba neće donijeti pregaču, Leon je odlučio odigrati na kartu koja mu najbolje leži - svoj komičarski talent.

Leon je pred žiri donio ambiciozno, ali neuspješno jelo - "rižoto carbonara". Reakcije chefova bile su daleko od pozitivnih. "Meni se ne da to ni probati", komentirao je jedan od njih, dok su drugi isticali kako jelo nije ni vizualno ni teksturno privlačno, a okus papra je bio preintenzivan. "Svaki komentar je suvišan", zaključio je jedan član žirija, dajući do znanja da Leonove šanse za prolazak nisu velike.

Dok su chefovi raspravljali o nedostacima rižota, Leon se okrenuo prema chefu Stivenu Vuniću i ispalio: "Evo, rekli su mi da izgledate kao onaj iz 'Mentalista'". Nakon kratke stanke, dodao je: "E, pa znaš da baca."

Kako bi potkrijepio svoju tvrdnju, nastavio je objašnjavati da je čak išao provjeriti na Googleu. "On se zove Simon Baker. Kuhar, Baker... znači savršeno", rekao je Leon, poigravajući se s prezimenom poznatog glumca koje na engleskom znači "pekar". Ova duhovita opaska unijela je dozu smijeha u inače ozbiljan proces ocjenjivanja i pokazala Leonovu snalažljivost čak i pod pritiskom.

Iako je chef Vunić, zajedno s ostatkom žirija, prihvatio šalu, presuda o jelu ostala je nepromijenjena. "Šalim se. Ovo nije dobro", rekao je jedan od chefova, jasno odvajajući simpatije prema kandidatu od profesionalne ocjene hrane. Nažalost, humor nije bio dovoljan začin da popravi okus neuspjelog rižota, pa Leon nije prošao u daljnje natjecanje.

