Igra chefova

Stand-up komičar u 'Igri chefova' iznenadio chefa Stivena: 'Izgledate kao Simon Baker iz 'Mentalista'

Stiven Vunić iz 'Igre chefova' izgleda kao Simon Baker iz 'Mentalista'?

21.04.2026 11:49

U napetoj atmosferi kulinarskog showa "Igra chefova", gdje se ocjenjuje svaka sitnica, a snovi kandidata ovise o odluci stručnog žirija, jedan je natjecatelj odlučio razbiti tenzije na potpuno neočekivan način - humorom. Stand-up komičar Leon, suočen s oštrom kritikom svog jela, iskoristio je priliku i uputio jednom od chefova, Stivenu Vuniću, kompliment koji je sve iznenadio.

Rižoto koji je postao komedija

Leon je pred žiri donio ambiciozno, ali neuspješno jelo - "rižoto carbonara". Reakcije chefova bile su daleko od pozitivnih. "Meni se ne da to ni probati", komentirao je jedan od njih, dok su drugi isticali kako jelo nije ni vizualno ni teksturno privlačno, a okus papra je bio preintenzivan. "Svaki komentar je suvišan", zaključio je jedan član žirija, dajući do znanja da Leonove šanse za prolazak nisu velike.

Svjestan da mu kulinarska izvedba neće donijeti pregaču, Leon je odlučio odigrati na kartu koja mu najbolje leži - svoj komičarski talent.

Neočekivana usporedba usred ocjenjivanja

Dok su chefovi raspravljali o nedostacima rižota, Leon se okrenuo prema chefu Stivenu Vuniću i ispalio: "Evo, rekli su mi da izgledate kao onaj iz 'Mentalista'". Nakon kratke stanke, dodao je: "E, pa znaš da baca."

Kako bi potkrijepio svoju tvrdnju, nastavio je objašnjavati da je čak išao provjeriti na Googleu. "On se zove Simon Baker. Kuhar, Baker... znači savršeno", rekao je Leon, poigravajući se s prezimenom poznatog glumca koje na engleskom znači "pekar". Ova duhovita opaska unijela je dozu smijeha u inače ozbiljan proces ocjenjivanja i pokazala Leonovu snalažljivost čak i pod pritiskom.

Iako je chef Vunić, zajedno s ostatkom žirija, prihvatio šalu, presuda o jelu ostala je nepromijenjena. "Šalim se. Ovo nije dobro", rekao je jedan od chefova, jasno odvajajući simpatije prema kandidatu od profesionalne ocjene hrane. Nažalost, humor nije bio dovoljan začin da popravi okus neuspjelog rižota, pa Leon nije prošao u daljnje natjecanje.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Svjetska putnica Helena iskreno pred žirijem 'Igre chefova': 'Željela sam biti na televiziji'

Kuhar Dejan iz lepoglavske kaznionice stigao u 'Igru chefova': 'Posao je stresan, radim sa zatvorenicima'

Profesionalni kuhar Marko u 'Igri chefova' riskirao s prepelicom i umalo 'izgorio' od treme

Kandidat je nasmijao žiri 'Igre chefova', ali onda su se morali uozbiljiti: 'Ovo nije dobro'

Sirijac Ali u 'Igri chefova' spremio janjetinu, ali...: 'Držimo vas na oku'

Valentina je pjevanje zamijenila kuhanjem, a u 'Igri chefova' donijela je dilemu: 'Kompletno sam u dvojbi'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se družilo i feštalo nekada: Svaka od ovih fotografija nosi svoju priču
Feel good komedije koje savršeno prate produženi vikend na Voyo
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?