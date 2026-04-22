Igra chefova

Sudar mentora i učenika, ali i rođaka u 'Igri chefova'? Tko prolazi dalje?

Dva rođaka, Mato i Ivan, koji su se za natjecanje prijavili zajedno, susreli su se pred kamerama, ali ne samo kao obitelj, već i kao bivši mentor i učenik. Njihov ponovni susret u kuhinji, ovaj put kao izravnih konkurenata, obećava jednu od najzanimljivijih priča sezone

RTL.hr
22.04.2026 21:30

Njihova zajednička priča započela je u Dubrovniku, gdje je mladi Ivan tražio posao i priliku za učenje. Pronašao ju je upravo kod svog rođaka Mate, koji je tada već bio iskusan šef kuhinje. "Kad sam došao u Dubrovnik, bilo je vrlo teško naći dobrog šefa koji zna nešto novo, a tada je Mato znao nešto novo", prisjetio se Ivan prvih dana učenja.

Od dubrovačke kuhinje do TV dvoboja

Suradnja nije uvijek bila laka. Mato, kako sam kaže, bio je strog šef, no Ivan dodaje - "ali pravedan". Upravo je pod Matinim vodstvom stekao temelje koji su ga oblikovali kao kuhara. Sam Mato sa smiješkom ističe ono najvažnije što je pokušao prenijeti svom učeniku: "Najviše što sam ga naučio jest da se ne boji soli i da jelo treba pošteno posoliti." Godinama kasnije, sudbina ih je ponovno spojila, ali ovaj put na suprotnim stranama radne jedinice, u borbi za prestižnu titulu. "Vidjet ćemo hoće li učenik nadmašiti mentora", poručio je Mato prije nego što je žiri kušao njihova jela.

Slični tanjuri, različiti putevi

Zanimljivo je da su obojica za audiciju pripremili vrlo slična jela, što nije promaknulo iskusnom nepcu žirija. Mato se predstavio s fileom brancina u korici od orašastih plodova s kremom od cvjetače i motarom. Ivan je također pripremio ribu - file orade s kremom od cvjetače i salatom od divljih šparoga i motara. Sličnost komponenti na tanjuru jasno je pokazala da dijele istu kulinarsku filozofiju, što je i sam Ivan potvrdio. "Koristimo, ajmo reći, isti stil kuhinje", objasnio je.

Iako dijele strast prema sličnim namirnicama, motivi za prijavu u show potpuno su im različiti. Dok je Matko kao glavni razlog naveo samopromociju, Ivan se prijavio kako bi promovirao novi obiteljski restoran koji uskoro otvara u Hercegovini.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

igra chefova mato igra chefova ivan igra chefova
