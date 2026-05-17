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Igra chefova

Suze, svađe i predebele kobasice: Ovo su trenuci koji su obilježili tjedan u 'Igri chefova'

Protekli tjedan u 'Igri chefova' donio je pregršt napetih trenutaka, neočekivanih obrata i emotivnih reakcija koje su gledatelje držale prikovanima uz ekrane

RTL.hr
17.05.2026 18:00

Od tenzija u sivom timu i burnih reakcija tijekom izazova izrade kobasica pa sve do šokantnih eliminacija Lidije i Marije, kandidati su ponovno pokazali koliko je borba za ostanak u showu 'Igra chefova' zahtjevna i nepredvidiva. Emocije su posebno eruptirale nakon poraza Tiborova tima, a pojedini natjecatelji nisu mogli sakriti razočaranje i frustraciju. Donosimo pregled najdramatičnijih i najzabavnijih trenutaka koji su obilježili tjedan iza nas.

Tenzije u sivom timu

Lidija ispala iz 'Igre chefova'

Izrada kobasica izazvala burne reakcije

'Moja kobasica je bila predebela...'

Tiborov tim u šoku nakon poraza u 'Igri chefova'

Marija ispala unatoč odličnom jelu

 Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

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