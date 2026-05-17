Suze, svađe i predebele kobasice: Ovo su trenuci koji su obilježili tjedan u 'Igri chefova'

Od tenzija u sivom timu i burnih reakcija tijekom izazova izrade kobasica pa sve do šokantnih eliminacija Lidije i Marije, kandidati su ponovno pokazali koliko je borba za ostanak u showu 'Igra chefova' zahtjevna i nepredvidiva. Emocije su posebno eruptirale nakon poraza Tiborova tima, a pojedini natjecatelji nisu mogli sakriti razočaranje i frustraciju. Donosimo pregled najdramatičnijih i najzabavnijih trenutaka koji su obilježili tjedan iza nas.
Tenzije u sivom timu
Lidija ispala iz 'Igre chefova'
Izrada kobasica izazvala burne reakcije
'Moja kobasica je bila predebela...'
Tiborov tim u šoku nakon poraza u 'Igri chefova'
Marija ispala unatoč odličnom jelu
Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.