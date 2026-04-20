Svjetska putnica Helena iskreno pred žirijem 'Igre chefova': 'Željela sam biti na televiziji'

U napetoj večeri kulinarskog showa "Igra chefova", žiri je bio suočen s teškim odlukama. Svjetska putnica i iskusna kuharica Helena stala je pred chefove, koji nisu znali što dalje zbog tehničkih pogrešaka.

Helena, profesionalna kuharica s desetogodišnjim iskustvom, u show je unijela dašak svijeta. Nakon života u Dublinu, Peruu i Gvatemali, odlučila je stati pred hrvatske chefove kako bi ispunila želju iz djetinjstva. "U dnevnik sam si napisala: želim biti na TV-u", otkrila je Helena, dodajući kako je kuhanje njezina sigurna luka i način na koji se kreativno izražava.

Za svoj nastup odabrala je vegetarijansko jelo, svjesna rizika koji takav odabir nosi. Htjela je pokazati da se "može jesti fino i zdravo i bez mesa". Njezin tanjur s ciklom, hrenom i raznim kremama vizualno je zaintrigirao žiri. "Moderno izgleda", komentirali su chefovi, a posebno ih se dojmio "spice kick" koji je jelu dao hren.

No, put do prolaska nije bio jednostavan. Tijekom kuhanja dogodila joj se i nezgoda kada joj je krema od mrkve špricnula u oko, no to je nije pokolebalo. Ipak, žiri je primijetio tehničke nedostatke. "Fali soli", bio je jedan od komentara, dok su drugi zamijetili neprecizno narezane komponente. "Vidi se nedostatak finih tehnika i tih detalja", zaključio je jedan od članova žirija.