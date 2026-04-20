Igra chefova

Svjetska putnica Helena iskreno pred žirijem 'Igre chefova': 'Željela sam biti na televiziji'

Helena se predstavila u kulinarskom showu 'Igra chefova'

RTL.hr
20.04.2026 22:40

U napetoj večeri kulinarskog showa "Igra chefova", žiri je bio suočen s teškim odlukama. Svjetska putnica i iskusna kuharica Helena stala je pred chefove, koji nisu znali što dalje zbog tehničkih pogrešaka.

Svjetska putnica s rizičnim vege jelom ispunila san iz dnevnika

Helena, profesionalna kuharica s desetogodišnjim iskustvom, u show je unijela dašak svijeta. Nakon života u Dublinu, Peruu i Gvatemali, odlučila je stati pred hrvatske chefove kako bi ispunila želju iz djetinjstva. "U dnevnik sam si napisala: želim biti na TV-u", otkrila je Helena, dodajući kako je kuhanje njezina sigurna luka i način na koji se kreativno izražava.

Helena, Igra chefova
FOTO: RTL

Za svoj nastup odabrala je vegetarijansko jelo, svjesna rizika koji takav odabir nosi. Htjela je pokazati da se "može jesti fino i zdravo i bez mesa". Njezin tanjur s ciklom, hrenom i raznim kremama vizualno je zaintrigirao žiri. "Moderno izgleda", komentirali su chefovi, a posebno ih se dojmio "spice kick" koji je jelu dao hren.

No, put do prolaska nije bio jednostavan. Tijekom kuhanja dogodila joj se i nezgoda kada joj je krema od mrkve špricnula u oko, no to je nije pokolebalo. Ipak, žiri je primijetio tehničke nedostatke. "Fali soli", bio je jedan od komentara, dok su drugi zamijetili neprecizno narezane komponente. "Vidi se nedostatak finih tehnika i tih detalja", zaključio je jedan od članova žirija.

Vrtni tartar, Igra chefova
FOTO: RTL

Neizvjesno glasanje

Glasanje je bilo neizvjesno. Jedan chef joj je zbog tehničkih grešaka dao "ne", rekavši kako je jelo "vizualno neprivlačno". Međutim, druga dva chefa prepoznala su njezin potencijal. "Vidim da ste kreativni, da želite", poručili su joj, naglašavajući kako je njezina krema od hrena pokazala da se radi o osobi s kojom se može raditi. Helena je na kraju prošla "za dlaku", dokazavši da ponekad kreativna vizija i hrabrost mogu nadjačati sitne nesavršenosti.

Kulinarski show 'Igra chefova' ne propustite od ponedjeljka do srijede u 21.15 na RTL-u ili dan ranije na platformi Voyo.

